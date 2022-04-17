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В Воронежской области завели дело после ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 17.04.2022
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В Воронежской области завели дело после ДТП с двумя автобусами
В Воронежской области завели дело после ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 17.04.2022
В Воронежской области завели дело после ДТП с двумя автобусами
Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с автобусом в Воронежской области, в результате которого погибли три человека и 14 получили РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:45
2022-04-17T17:45
происшествия
воронежская область
новоусманский район
дтп
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с автобусом в Воронежской области, в результате которого погибли три человека и 14 получили травмы, сообщило ГУМВД по региону.Авария произошла в 20.30 мск субботы на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. По данным полиции, у поворота на Новую Усмань столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста - Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно."Специализированным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.По данным полиции, водитель микроавтобуса, при повороте к селу Новая Усмань, не уступил дорогу рейсовому автобусу Setra. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, осматриваются вещественные доказательства, изъятые с места ДТП, добавили в ведомстве.
воронежская область
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происшествия, воронежская область, новоусманский район, дтп
17:45 17.04.2022
 
В Воронежской области завели дело после ДТП с двумя автобусами

Воронежская полиция возбудила дело после ДТП с двумя автобусами, где погибли три человека

© Фото : СУСК РФ по Воронежской областиДТП с участием двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области
ДТП с участием двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : СУСК РФ по Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с автобусом в Воронежской области, в результате которого погибли три человека и 14 получили травмы, сообщило ГУМВД по региону.
Авария произошла в 20.30 мск субботы на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. По данным полиции, у поворота на Новую Усмань столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста - Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно.
"Специализированным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель микроавтобуса, при повороте к селу Новая Усмань, не уступил дорогу рейсовому автобусу Setra. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, осматриваются вещественные доказательства, изъятые с места ДТП, добавили в ведомстве.
© Фото : ГУМЧС России по Воронежской областиДТП с участием двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области
ДТП с участием двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : ГУМЧС России по Воронежской области
ДТП с участием двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области
 
ПроисшествияВоронежская областьНовоусманский районДТП
 
 
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