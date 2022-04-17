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Число погибших в ДТП с автобусами под Воронежем выросло до трех человек
Число погибших в ДТП с автобусами под Воронежем выросло до трех человек - РИА Новости, 17.04.2022
Число погибших в ДТП с автобусами под Воронежем выросло до трех человек
Число погибших в результате столкновения автобуса с микроавтобусом под Воронежем выросло до трех человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:59
2022-04-17T11:59
2022-04-17T17:28
происшествия
новоусманский район
элиста
санкт-петербург
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения автобуса с микроавтобусом под Воронежем выросло до трех человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Авария произошла в 20.30 мск субботы на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. По данным полиции, у поворота на Новую Усмань столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста - Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии, по предварительным данным, погибли два человека, 15 получили травмы, из них 13 были госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно."Один из пострадавших скончался в больнице. Всего трое погибли и 14 пострадали", - сказал собеседник агентства.СК РФ после ДТП возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Позже пресс-служба Минздрава подтвердила сообщение о скончавшемся пациенте и уточнила число пострадавших."По оперативным данным, в результате ДТП в Новоусманском районе Воронежской области погибли 3 человека, пострадали 18 человек. 12 пострадавших получают стационарное лечение, из них 8 - в тяжелом состоянии, 4 - в состоянии средней тяжести. Шести пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении пресс-службы.Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России.
https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html
новоусманский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новоусманский район, элиста, санкт-петербург, воронежская область
11:59 17.04.2022 (обновлено: 17:28 17.04.2022)
Число погибших в ДТП с автобусами под Воронежем выросло до трех человек
Умер один из пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем, число погибших выросло до трех
ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения автобуса с микроавтобусом под Воронежем выросло до трех человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Авария произошла в 20.30 мск субботы на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе
. По данным полиции, у поворота на Новую Усмань столкнулись микроавтобус Ford
Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста
- Санкт-Петербург
, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии, по предварительным данным, погибли два человека, 15 получили травмы, из них 13 были госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно.
"Один из пострадавших скончался в больнице. Всего трое погибли и 14 пострадали", - сказал собеседник агентства.
СК РФ после ДТП возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Позже пресс-служба Минздрава подтвердила сообщение о скончавшемся пациенте и уточнила число пострадавших.
"По оперативным данным, в результате ДТП в Новоусманском районе Воронежской области погибли 3 человека, пострадали 18 человек. 12 пострадавших получают стационарное лечение, из них 8 - в тяжелом состоянии, 4 - в состоянии средней тяжести. Шести пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России.