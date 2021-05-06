Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/dtp-1731254479.html
Родственники жертв ДТП под Хабаровском получат дополнительные выплаты
Родственники жертв ДТП под Хабаровском получат дополнительные выплаты
Родственники погибших в аварии в Хабаровском крае пассажирок автобуса, помимо страховых выплат и денег от региона, получат дополнительно по 1 миллиону рублей от РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T04:01
2021-05-06T04:01
россия
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730807114_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_66d1934ee22250f6e8ebeb9f82355502.jpg
ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Родственники погибших в аварии в Хабаровском крае пассажирок автобуса, помимо страховых выплат и денег от региона, получат дополнительно по 1 миллиону рублей от компании-перевозчика "Пять звезд", сообщил ее директор Юрий Васильев.ДТП произошло в ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино. Водитель междугороднего автобуса 311 маршрута компании "Пять звезд", перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. По данным УГИБДД, 17 человек пострадали. Ранее Васильев в видеообращении сообщил, что 30-летний водитель автобуса уснул за рулем.По его словам, все пассажиры на рейсе были застрахованы, а юристы компании помогут получить выплаты. "Помимо страховки, мы уже создали фонд такой, что позволит как-то утешить всех участников этой аварии, мы будем платить и со своих денег, по миллиону родственникам погибших будет выплачено", - сообщил Васильев, принеся соболезнования близким погибших.Он добавил, что деньги получат и пострадавшие – суммы будут зависеть от серьезности полученных повреждений.Власти региона ранее ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей. Для родственников и близких тех, кто пострадал в ДТП, открыта горячая линия.По данным регионального минздрава, в хабаровскую ККБ №2 доставлены санавиацией трое пострадавших. Один помещен в Троицкую ЦРБ, еще 13 человек - в КГБУЗ Ванино. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, "пациенты в ККБ №2 стабильны, находятся под постоянным медицинским наблюдением, их прооперировали. В Ванинской ЦРБ состояние пациентов тоже стабильное. В Советско-гаванскую районную больницу обратились еще четыре человека пострадавших в ДТП, они в хирургии, все стабильные, состояние их - средней тяжести, уточнили в минздраве.По факту ДТП возбуждено уголовное дело и передано в Главное следственное управление СК России. Водитель задержан. Как сообщали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, оба водителя на момент поездки были трезвыми, они прошли медосвидетельствование после ЧП.
https://ria.ru/20210506/dtp-1731254244.html
https://ria.ru/20210505/arest-1731183095.html
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730807114_38:0:605:425_1920x0_80_0_0_059d8fc1df5f3cdbd16ca6d8a2921cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хабаровский край, происшествия

Родственники жертв ДТП под Хабаровском получат дополнительные выплаты

04:01 06.05.2021
 
© Фото : Прокуратура Хабаровского краяНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : Прокуратура Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Родственники погибших в аварии в Хабаровском крае пассажирок автобуса, помимо страховых выплат и денег от региона, получат дополнительно по 1 миллиону рублей от компании-перевозчика "Пять звезд", сообщил ее директор Юрий Васильев.
ДТП произошло в ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино. Водитель междугороднего автобуса 311 маршрута компании "Пять звезд", перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. По данным УГИБДД, 17 человек пострадали. Ранее Васильев в видеообращении сообщил, что 30-летний водитель автобуса уснул за рулем.
По его словам, все пассажиры на рейсе были застрахованы, а юристы компании помогут получить выплаты. "Помимо страховки, мы уже создали фонд такой, что позволит как-то утешить всех участников этой аварии, мы будем платить и со своих денег, по миллиону родственникам погибших будет выплачено", - сообщил Васильев, принеся соболезнования близким погибших.
Он добавил, что деньги получат и пострадавшие – суммы будут зависеть от серьезности полученных повреждений.
Вертолет МЧС России с пострадавшими в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
Вчера, 03:35
Погибшие в ДТП под Хабаровском пассажирки автобуса не были пристегнуты
Власти региона ранее ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей. Для родственников и близких тех, кто пострадал в ДТП, открыта горячая линия.
По данным регионального минздрава, в хабаровскую ККБ №2 доставлены санавиацией трое пострадавших. Один помещен в Троицкую ЦРБ, еще 13 человек - в КГБУЗ Ванино. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, "пациенты в ККБ №2 стабильны, находятся под постоянным медицинским наблюдением, их прооперировали. В Ванинской ЦРБ состояние пациентов тоже стабильное. В Советско-гаванскую районную больницу обратились еще четыре человека пострадавших в ДТП, они в хирургии, все стабильные, состояние их - средней тяжести, уточнили в минздраве.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело и передано в Главное следственное управление СК России. Водитель задержан. Как сообщали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, оба водителя на момент поездки были трезвыми, они прошли медосвидетельствование после ЧП.
Сотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 12:36
Водителя автобуса отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье
 
РоссияХабаровский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
00:22Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента России
Лента новостейМолния