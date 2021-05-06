https://ria.ru/20210506/dtp-1731254479.html

Родственники жертв ДТП под Хабаровском получат дополнительные выплаты

Родственники жертв ДТП под Хабаровском получат дополнительные выплаты

Родственники погибших в аварии в Хабаровском крае пассажирок автобуса, помимо страховых выплат и денег от региона, получат дополнительно по 1 миллиону рублей от РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T04:01

2021-05-06T04:01

2021-05-06T04:01

россия

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Родственники погибших в аварии в Хабаровском крае пассажирок автобуса, помимо страховых выплат и денег от региона, получат дополнительно по 1 миллиону рублей от компании-перевозчика "Пять звезд", сообщил ее директор Юрий Васильев.ДТП произошло в ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино. Водитель междугороднего автобуса 311 маршрута компании "Пять звезд", перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. По данным УГИБДД, 17 человек пострадали. Ранее Васильев в видеообращении сообщил, что 30-летний водитель автобуса уснул за рулем.По его словам, все пассажиры на рейсе были застрахованы, а юристы компании помогут получить выплаты. "Помимо страховки, мы уже создали фонд такой, что позволит как-то утешить всех участников этой аварии, мы будем платить и со своих денег, по миллиону родственникам погибших будет выплачено", - сообщил Васильев, принеся соболезнования близким погибших.Он добавил, что деньги получат и пострадавшие – суммы будут зависеть от серьезности полученных повреждений.Власти региона ранее ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей. Для родственников и близких тех, кто пострадал в ДТП, открыта горячая линия.По данным регионального минздрава, в хабаровскую ККБ №2 доставлены санавиацией трое пострадавших. Один помещен в Троицкую ЦРБ, еще 13 человек - в КГБУЗ Ванино. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, "пациенты в ККБ №2 стабильны, находятся под постоянным медицинским наблюдением, их прооперировали. В Ванинской ЦРБ состояние пациентов тоже стабильное. В Советско-гаванскую районную больницу обратились еще четыре человека пострадавших в ДТП, они в хирургии, все стабильные, состояние их - средней тяжести, уточнили в минздраве.По факту ДТП возбуждено уголовное дело и передано в Главное следственное управление СК России. Водитель задержан. Как сообщали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, оба водителя на момент поездки были трезвыми, они прошли медосвидетельствование после ЧП.

https://ria.ru/20210506/dtp-1731254244.html

https://ria.ru/20210505/arest-1731183095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хабаровский край, происшествия