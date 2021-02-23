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На участке трассы в Башкирии произошли массовые столкновения автомобилей
На участке трассы в Башкирии произошли массовые столкновения автомобилей
Шесть аварий с участием двух-трех машин в каждом ДТП произошло на федеральной трассе в Башкирии, пострадавших нет, сообщили в региональной ГИБДД. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T18:40
2021-02-23T18:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
аургазинский район
происшествия
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УФА, 23 фев – РИА Новости. Шесть аварий с участием двух-трех машин в каждом ДТП произошло на федеральной трассе в Башкирии, пострадавших нет, сообщили в региональной ГИБДД.По данным ведомства, массовые столкновения автомобилей произошли днем во вторник на 80 километре трассы Уфа-Оренбург на территории Аургазинского района Башкирии."По предварительным данным, на протяжении одного километра произошло шесть ДТП с участием 2-3-х автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения. Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.Отмечается, что ДТП произошли в условиях гололеда и сильной метели.По данным ГУ МЧС по Башкирии, на участке трассы Р-240 произошло три аварии с участием 19 автотранспортных средств, из которых два грузовых автомобиля."В результате ДТП пострадал один взрослый человек, он направлен в Толбазинскую центральную районную больницу", - сообщает ведомство.Отмечается, что на месте аварий развернуты пункты обогрева. Районная мэрия организовала горячее питание. Силами ГИБДД организовано реверсивное движение.
https://ria.ru/20210222/gospitalizirovannye-1598563564.html
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республика башкортостан
аургазинский район
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Гололед и метель: несколько ДТП подряд на трассе Уфа-Оренбург
Гололед и метель: несколько ДТП подряд на трассе Уфа-Оренбург
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, аургазинский район, происшествия

На участке трассы в Башкирии произошли массовые столкновения автомобилей

18:40 23.02.2021 (обновлено: 18:57 23.02.2021)
 
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УФА, 23 фев – РИА Новости. Шесть аварий с участием двух-трех машин в каждом ДТП произошло на федеральной трассе в Башкирии, пострадавших нет, сообщили в региональной ГИБДД.
По данным ведомства, массовые столкновения автомобилей произошли днем во вторник на 80 километре трассы Уфа-Оренбург на территории Аургазинского района Башкирии.
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"По предварительным данным, на протяжении одного километра произошло шесть ДТП с участием 2-3-х автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения. Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.
Отмечается, что ДТП произошли в условиях гололеда и сильной метели.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, на участке трассы Р-240 произошло три аварии с участием 19 автотранспортных средств, из которых два грузовых автомобиля.
"В результате ДТП пострадал один взрослый человек, он направлен в Толбазинскую центральную районную больницу", - сообщает ведомство.
Отмечается, что на месте аварий развернуты пункты обогрева. Районная мэрия организовала горячее питание. Силами ГИБДД организовано реверсивное движение.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БашкортостанАургазинский районПроисшествия
 
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