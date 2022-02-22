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В ДТП в Якутии погибли четыре человека
В ДТП в Якутии погибли четыре человека - РИА Новости, 22.02.2022
В ДТП в Якутии погибли четыре человека
Четыре человека погибли и двое пострадали во вторник в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии, сообщает управление ГИБДД МВД по республике. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:59
2022-02-22T05:59
происшествия
дтп
республика саха (якутия)
якутск
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ЯКУТСК, 22 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали во вторник в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии, сообщает управление ГИБДД МВД по республике.Отмечается, что сообщение о ДТП на 174-м километре автодороги "Колыма" поступило в дежурную часть ОМВД по Чурапчинскому району во вторник утром.По предварительным данным, столкновение произошло между автомашинами марки Toyota Kamry и Toyota Ipsum. В первом автомобиле находились водитель и три пассажира, во втором – водитель и пассажир.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По информации региональной прокуратуры, организована проверка, на место происшествия выехал прокурор Чурапчинского района.
https://ria.ru/20220221/dtp-1774049293.html
республика саха (якутия)
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Никита Стома
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происшествия, дтп, республика саха (якутия), якутск
05:59 22.02.2022
 
В ДТП в Якутии погибли четыре человека

В ДТП на трассе "Колыма" в Якутии погибли четыре человека, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали во вторник в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии, сообщает управление ГИБДД МВД по республике.
Отмечается, что сообщение о ДТП на 174-м километре автодороги "Колыма" поступило в дежурную часть ОМВД по Чурапчинскому району во вторник утром.
По предварительным данным, столкновение произошло между автомашинами марки Toyota Kamry и Toyota Ipsum. В первом автомобиле находились водитель и три пассажира, во втором – водитель и пассажир.
"В результате столкновения три человека погибли, еще один скончался по дороге в больницу. Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в центральную районную больницу. Автомашины в результате столкновения загорелись", - рассказали в пресс-службе.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По информации региональной прокуратуры, организована проверка, на место происшествия выехал прокурор Чурапчинского района.
ДТП с пассажирским автобусом в Иваново - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:03
В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом
Опубликовано: Никита Стома
 
ПроисшествияДТПРеспублика Саха (Якутия)Якутск
 
 
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