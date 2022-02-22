https://ria.ru/20220222/dtp-1774229201.html

В ДТП в Якутии погибли четыре человека

В ДТП в Якутии погибли четыре человека - РИА Новости, 22.02.2022

В ДТП в Якутии погибли четыре человека

Четыре человека погибли и двое пострадали во вторник в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии, сообщает управление ГИБДД МВД по республике. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T05:59

2022-02-22T05:59

2022-02-22T05:59

происшествия

дтп

республика саха (якутия)

якутск

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ЯКУТСК, 22 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали во вторник в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии, сообщает управление ГИБДД МВД по республике.Отмечается, что сообщение о ДТП на 174-м километре автодороги "Колыма" поступило в дежурную часть ОМВД по Чурапчинскому району во вторник утром.По предварительным данным, столкновение произошло между автомашинами марки Toyota Kamry и Toyota Ipsum. В первом автомобиле находились водитель и три пассажира, во втором – водитель и пассажир.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По информации региональной прокуратуры, организована проверка, на место происшествия выехал прокурор Чурапчинского района.

https://ria.ru/20220221/dtp-1774049293.html

республика саха (якутия)

якутск

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Никита Стома

происшествия, дтп, республика саха (якутия), якутск