https://ria.ru/20220222/dtp-1774229201.html
В ДТП в Якутии погибли четыре человека
В ДТП в Якутии погибли четыре человека - РИА Новости, 22.02.2022
В ДТП в Якутии погибли четыре человека
Четыре человека погибли и двое пострадали во вторник в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии, сообщает управление ГИБДД МВД по республике. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:59
2022-02-22T05:59
2022-02-22T05:59
происшествия
дтп
республика саха (якутия)
якутск
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ЯКУТСК, 22 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали во вторник в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии, сообщает управление ГИБДД МВД по республике.Отмечается, что сообщение о ДТП на 174-м километре автодороги "Колыма" поступило в дежурную часть ОМВД по Чурапчинскому району во вторник утром.По предварительным данным, столкновение произошло между автомашинами марки Toyota Kamry и Toyota Ipsum. В первом автомобиле находились водитель и три пассажира, во втором – водитель и пассажир.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По информации региональной прокуратуры, организована проверка, на место происшествия выехал прокурор Чурапчинского района.
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, республика саха (якутия), якутск
В ДТП в Якутии погибли четыре человека
В ДТП на трассе "Колыма" в Якутии погибли четыре человека, двое пострадали
ЯКУТСК, 22 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали во вторник в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии, сообщает управление ГИБДД МВД по республике.
Отмечается, что сообщение о ДТП на 174-м километре автодороги "Колыма" поступило в дежурную часть ОМВД по Чурапчинскому району во вторник утром.
По предварительным данным, столкновение произошло между автомашинами марки Toyota Kamry и Toyota Ipsum. В первом автомобиле находились водитель и три пассажира, во втором – водитель и пассажир.
"В результате столкновения три человека погибли, еще один скончался по дороге в больницу. Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в центральную районную больницу. Автомашины в результате столкновения загорелись", - рассказали в пресс-службе.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По информации региональной прокуратуры, организована проверка, на место происшествия выехал прокурор Чурапчинского района.
Опубликовано: Никита Стома