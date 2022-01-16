https://ria.ru/20220116/dtp-1768065653.html
В ДТП в Псковской области погибли пять человек
В ДТП в Псковской области погибли пять человек - РИА Новости, 16.01.2022
В ДТП в Псковской области погибли пять человек
В аварии с "Волгой" и Audi в Псковской области погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T11:04
2022-01-16T11:04
2022-01-16T12:35
происшествия
печоры
псковская область
авто
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В аварии с "Волгой" и Audi в Псковской области погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, в воскресенье около 9 часов утра поступило сообщение о ДТП в городе Печоры на Псковском шоссе."Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате трагедии погибли пять человек. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля Audi и "Волга", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220116/dtp-1768062530.html
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происшествия, печоры, псковская область, авто
11:04 16.01.2022 (обновлено: 12:35 16.01.2022)
В ДТП в Псковской области погибли пять человек
В Псковской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли пять человек