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В Калмыкии арестовали владельца автобуса по делу о крупном ДТП

В Калмыкии арестовали владельца автобуса по делу о крупном ДТП - РИА Новости, 27.10.2021

В Калмыкии арестовали владельца автобуса по делу о крупном ДТП

Суд в Калмыкии санкционировал арест предпринимателя из Махачкалы и владельца автобуса по делу о крупном ДТП в республике, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T22:09

2021-10-27T22:09

2021-10-27T22:09

происшествия

дтп

санкт-петербург

махачкала

республика калмыкия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Суд в Калмыкии санкционировал арест предпринимателя из Махачкалы и владельца автобуса по делу о крупном ДТП в республике, сообщает СУСК России по региону.В ночь на воскресенье на 245-м километре трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "Камаз" и пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт Петербург. На момент столкновения в салоне автобуса находились 28 человек. По данным СК, шесть человек погибли, еще 14 пострадали. Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей. Правоохранители задержали 52-летнего предпринимателя из Махачкалы и 35-летнего владельца автобуса."Сегодня по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца индивидуальному предпринимателю из Махачкалы и владельцу автобуса, подозреваемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей", - говорится в сообщении.По версии следствия, в Махачкале 52-летний индивидуальный предприниматель, имея лицензию на перевозку пассажиров, договорился с 35-летним местным жителем, у которого был автобус "Неоплан 116", зарегистрированный на другого человека. Мужчины решили оказывать населению платные услуги по междугородней перевозке пассажиров. В августе 2020 года предприниматель внес автобус в реестр своей лицензии, указав в нем ложные сведения о заключении договора аренды с собственником. Таким образом, по данным СК, мужчины незаконно получили право осуществлять на нем пассажирские перевозки. При этом владелец автобуса проверку технического состояния транспортного средства не провел.Отмечается, что 23 октября уже этого года предприниматель решил осуществить перевозку пассажиров из Махачкалы в Петербург. Фельдшер, которая также является его женой, не провела надлежащий медосмотр водителей на состояние опьянения и общего состояния их здоровья. Кроме того, не было и предрейсового осмотра технического состояния транспортного средства. Уточняется, что в автобусе не работали ремни безопасности. В СК добавили, что это привело к выезду автобуса на встречную полосу и столкновению.

https://ria.ru/20211026/dtp-1756271375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, санкт-петербург, махачкала, республика калмыкия, следственный комитет россии (ск рф), россия