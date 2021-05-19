https://ria.ru/20210519/dtp-1732890903.html

Водителя "Газели" задержали после ДТП с погибшими под Красноярском

Водителя "Газели" задержали после ДТП с погибшими под Красноярском - РИА Новости, 19.05.2021

Водителя "Газели" задержали после ДТП с погибшими под Красноярском

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля ГАЗ, по уточненным данным, совершившего дорожно-транспортное происшествие во вторник утром на участке... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:16

2021-05-19T08:16

2021-05-19T08:16

россия

группа газ

красноярский край

кемеровская область

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля ГАЗ, по уточненным данным, совершившего дорожно-транспортное происшествие во вторник утром на участке федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, в результате которого погибли пять человек, сообщили журналистам в краевом главке ГУ МВД.Ранее в МВД сообщили, что утром во вторник водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем ГАЗ 2747. В результате погибли водитель и четыре пассажира иномарки. Полиция по факту дорожной аварии возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным МВД, водитель "Газели" в ДТП не пострадал. По данным прокуратуры, водитель "Газели" вез в Ачинск продукты из Кемеровской области."В ходе следственно-оперативных действий <...> было предварительно установлено, что водитель "Газели" 1973 г.р., выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с иномаркой. В настоящее время водитель "Газели" задержан сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи вышли в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.

https://ria.ru/20210518/moskva-1732863498.html

россия

красноярский край

кемеровская область

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россия, группа газ, красноярский край, кемеровская область, происшествия