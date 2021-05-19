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Водителя "Газели" задержали после ДТП с погибшими под Красноярском
Водителя "Газели" задержали после ДТП с погибшими под Красноярском - РИА Новости, 19.05.2021
Водителя "Газели" задержали после ДТП с погибшими под Красноярском
Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля ГАЗ, по уточненным данным, совершившего дорожно-транспортное происшествие во вторник утром на участке... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:16
2021-05-19T08:16
россия
группа газ
красноярский край
кемеровская область
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля ГАЗ, по уточненным данным, совершившего дорожно-транспортное происшествие во вторник утром на участке федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, в результате которого погибли пять человек, сообщили журналистам в краевом главке ГУ МВД.Ранее в МВД сообщили, что утром во вторник водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем ГАЗ 2747. В результате погибли водитель и четыре пассажира иномарки. Полиция по факту дорожной аварии возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным МВД, водитель "Газели" в ДТП не пострадал. По данным прокуратуры, водитель "Газели" вез в Ачинск продукты из Кемеровской области."В ходе следственно-оперативных действий &lt;...&gt; было предварительно установлено, что водитель "Газели" 1973 г.р., выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с иномаркой. В настоящее время водитель "Газели" задержан сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи вышли в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.
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россия
красноярский край
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россия, группа газ, красноярский край, кемеровская область, происшествия

Водителя "Газели" задержали после ДТП с погибшими под Красноярском

08:16 19.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ / Перейти в фотобанкМесто столкновения легкового автомобиля с "Газелью" в Красноярском крае
Место столкновения легкового автомобиля с Газелью в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ
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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля ГАЗ, по уточненным данным, совершившего дорожно-транспортное происшествие во вторник утром на участке федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, в результате которого погибли пять человек, сообщили журналистам в краевом главке ГУ МВД.
Ранее в МВД сообщили, что утром во вторник водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем ГАЗ 2747. В результате погибли водитель и четыре пассажира иномарки. Полиция по факту дорожной аварии возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным МВД, водитель "Газели" в ДТП не пострадал. По данным прокуратуры, водитель "Газели" вез в Ачинск продукты из Кемеровской области.
"В ходе следственно-оперативных действий <...> было предварительно установлено, что водитель "Газели" 1973 г.р., выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с иномаркой. В настоящее время водитель "Газели" задержан сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи вышли в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.
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РоссияГруппа ГАЗКрасноярский крайКемеровская областьПроисшествия
 
 
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