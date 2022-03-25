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В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек - РИА Новости, 25.03.2022
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В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек
В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек - РИА Новости, 25.03.2022
В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек
Авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла в Ставропольском крае, погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T00:14
2022-03-25T00:14
происшествия
москва
ставропольский край
дтп
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла в Ставропольском крае, погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, авария произошла 24 марта в 22.00. Предварительно, водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.Подчеркивается, что в момент аварии шел мокрый снег.
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ставропольский край
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происшествия, москва, ставропольский край, дтп
00:14 25.03.2022
 
В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек

В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла в Ставропольском крае, погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Медиа.
По данным ведомства, авария произошла 24 марта в 22.00. Предварительно, водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.
"От полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и четыре пассажира легкового автомобиля. Среди погибших один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в момент аварии шел мокрый снег.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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