https://ria.ru/20220325/dtp-1779966439.html

В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек

В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек - РИА Новости, 25.03.2022

В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек

Авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла в Ставропольском крае, погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T00:14

2022-03-25T00:14

2022-03-25T00:14

происшествия

москва

ставропольский край

дтп

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла в Ставропольском крае, погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, авария произошла 24 марта в 22.00. Предварительно, водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.Подчеркивается, что в момент аварии шел мокрый снег.

https://ria.ru/20220324/dtp-1779774640.html

москва

ставропольский край

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, москва, ставропольский край, дтп