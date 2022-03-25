https://ria.ru/20220325/dtp-1779966439.html
В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек
В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек - РИА Новости, 25.03.2022
В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек
Авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла в Ставропольском крае, погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T00:14
2022-03-25T00:14
2022-03-25T00:14
происшествия
москва
ставропольский край
дтп
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла в Ставропольском крае, погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, авария произошла 24 марта в 22.00. Предварительно, водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.Подчеркивается, что в момент аварии шел мокрый снег.
https://ria.ru/20220324/dtp-1779774640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ставропольский край, дтп
В ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек
В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек