https://ria.ru/20211209/dtp-1763025879.html

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 11 человек - РИА Новости, 09.12.2021

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 11 человек

Число пострадавших при столкновении автобуса с КАМАЗом на трассе в Нижегородской области выросло до 11 человек, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:33

2021-12-09T20:33

2021-12-09T20:43

происшествия

нижегородская область

ардатовский район

арзамас

ардатов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с КАМАЗом на трассе в Нижегородской области выросло до 11 человек, сообщает прокуратура региона.Ранее сообщалось о 7 пострадавших.Вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов – Арзамас около поселка Идеал произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля КАМАЗ. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу автобуса на встречную полосу."В результате аварии 11 человек обратились за медицинской помощью, водитель автобуса погиб", - говорится в сообщении прокуратуры.Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб выехал исполняющий обязанности прокурора Ардатовского района. Обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20211030/dtp-1756965040.html

нижегородская область

ардатовский район

арзамас

ардатов

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происшествия, нижегородская область, ардатовский район, арзамас, ардатов