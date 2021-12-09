https://ria.ru/20211209/dtp-1763025879.html
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 11 человек - РИА Новости, 09.12.2021
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 11 человек
Число пострадавших при столкновении автобуса с КАМАЗом на трассе в Нижегородской области выросло до 11 человек, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:33
2021-12-09T20:33
2021-12-09T20:43
происшествия
нижегородская область
ардатовский район
арзамас
ардатов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с КАМАЗом на трассе в Нижегородской области выросло до 11 человек, сообщает прокуратура региона.Ранее сообщалось о 7 пострадавших.Вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов – Арзамас около поселка Идеал произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля КАМАЗ. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу автобуса на встречную полосу."В результате аварии 11 человек обратились за медицинской помощью, водитель автобуса погиб", - говорится в сообщении прокуратуры.Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб выехал исполняющий обязанности прокурора Ардатовского района. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20211030/dtp-1756965040.html
нижегородская область
ардатовский район
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происшествия, нижегородская область, ардатовский район, арзамас, ардатов
20:33 09.12.2021 (обновлено: 20:43 09.12.2021)
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11 человек