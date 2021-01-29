https://ria.ru/20210129/dtp-1595207914.html

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли десять человек

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли десять человек

в Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли десять человек, 14 пострадали, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:10

2021-01-29T20:10

2021-01-29T21:36

дтп с микроавтобусом под самарой

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сызранский район

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 29 янв — РИА Новости. в Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли десять человек, 14 пострадали, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.Как позднее рассказали в региональном Минздраве, число госпитализированных после аварии выросло с 10 до 13.Ранее в ГУ МВД по региону сообщали о шести жертвах, а в областном ГУ МЧС — о пяти погибших и 11 пострадавших.Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в 19:20 (18:20 мск): столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по деблокировке людей. На участке автодороги устроено реверсивное движение.Следком организовал доследственную проверку. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, выясняются обстоятельства и причины ДТП. СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210129/dtp-1595069577.html

россия

сызранский район

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом под самарой, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сызранский район, самара, самарская область, происшествия