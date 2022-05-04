Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/dtp-1786708806.html
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек - РИА Новости, 04.05.2022
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Ростовской области в ДТП, сообщил представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T06:10
2022-05-04T10:15
происшествия
ростовская область
россия
красносулинский район
дтп
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786717655_0:60:1020:634_1920x0_80_0_0_dfefa8d7f9338151d7efe30529d69b0f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Ростовской области в ДТП, сообщил представитель управления ГИБДД по региону.Авария произошла минувшей ночью в Красносулинском районе.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров.Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.В прокуратуре области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220502/dtp-1786538631.html
ростовская область
россия
красносулинский район
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786717655_155:0:1020:649_1920x0_80_0_0_255c3c818a67139c3d54e66f7b7bdb2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, красносулинский район, дтп, ростов-на-дону
06:10 04.05.2022 (обновлено: 10:15 04.05.2022)
 
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек

В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек, в том числе три ребенка

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской областиДТП с участием минивэна на трассе в Красносулинском районе Ростовской области
ДТП с участием минивэна на трассе в Красносулинском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
ДТП с участием минивэна на трассе в Красносулинском районе Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Ростовской области в ДТП, сообщил представитель управления ГИБДД по региону.
Авария произошла минувшей ночью в Красносулинском районе.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров.
"В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes", — сказал представитель ведомства.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
В прокуратуре области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 13:37
На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияКрасносулинский районДТПРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала