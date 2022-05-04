https://ria.ru/20220504/dtp-1786708806.html

В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек

В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек - РИА Новости, 04.05.2022

В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Ростовской области в ДТП, сообщил представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T06:10

2022-05-04T06:10

2022-05-04T10:15

происшествия

ростовская область

россия

красносулинский район

дтп

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Ростовской области в ДТП, сообщил представитель управления ГИБДД по региону.Авария произошла минувшей ночью в Красносулинском районе.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров.Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.В прокуратуре области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220502/dtp-1786538631.html

ростовская область

россия

красносулинский район

ростов-на-дону

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происшествия, ростовская область, россия, красносулинский район, дтп, ростов-на-дону