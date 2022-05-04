https://ria.ru/20220504/dtp-1786708806.html
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек - РИА Новости, 04.05.2022
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Ростовской области в ДТП, сообщил представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T06:10
2022-05-04T06:10
2022-05-04T10:15
происшествия
ростовская область
россия
красносулинский район
дтп
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786717655_0:60:1020:634_1920x0_80_0_0_dfefa8d7f9338151d7efe30529d69b0f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Ростовской области в ДТП, сообщил представитель управления ГИБДД по региону.Авария произошла минувшей ночью в Красносулинском районе.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров.Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.В прокуратуре области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220502/dtp-1786538631.html
ростовская область
россия
красносулинский район
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786717655_155:0:1020:649_1920x0_80_0_0_255c3c818a67139c3d54e66f7b7bdb2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, красносулинский район, дтп, ростов-на-дону
06:10 04.05.2022 (обновлено: 10:15 04.05.2022)
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек
В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек, в том числе три ребенка