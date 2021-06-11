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Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек - РИА Новости, 11.06.2021
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области умерла в больнице, общее число жертв аварии возросло до семи, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T07:29
2021-06-11T11:01
следственный комитет россии (ск рф)
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области умерла в больнице, общее число жертв аварии возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Накануне утром автобус из-за отказа тормозов врезался в забор местного предприятия и наехал на рабочих, шедших на комбинат. Власти заявили о шести погибших и пяти пострадавших. По информации территориального Центра медицины катастроф на вечер четверга, трое пострадавших находились в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести, всех их транспортировали в больницу в Екатеринбурге.Ранее СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Водителя автобуса задержали. Против него полиция завела дело о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
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следственный комитет россии (ск рф), наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, свердловская область, происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:29 11.06.2021 (обновлено: 11:01 11.06.2021)
 
© СУ СК по Свердловской областиДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области. Кадр видео
ДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области. Кадр видео
© СУ СК по Свердловской области

Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до семи человек

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области умерла в больнице, общее число жертв аварии возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Накануне утром автобус из-за отказа тормозов врезался в забор местного предприятия и наехал на рабочих, шедших на комбинат. Власти заявили о шести погибших и пяти пострадавших. По информации территориального Центра медицины катастроф на вечер четверга, трое пострадавших находились в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести, всех их транспортировали в больницу в Екатеринбурге.

"На сегодняшний день три человека находятся в реанимации, состояние тяжелое. Один человек переведен в отделение, состояние средней тяжести. Один пациент скончался, женщина", — сказал собеседник агентства.

Ранее СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Водителя автобуса задержали. Против него полиция завела дело о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
ДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области. Кадр видео
Вчера, 13:18Сказано в эфире
"Автохлам". Эксперт назвал способ избежать ДТП со служебными автобусами
 
Следственный комитет России (СК РФ)Наезд автобуса на остановку в Свердловской областиРоссияСвердловская областьПроисшествия
 
 
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