Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210206/dtp-1596337895.html
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в субботу при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти Свердловской области,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:45
2021-02-06T21:33
валерий горелых
гумвд
угибдд
свердловская область
нижние серги
михайловск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Пять человек погибли и трое пострадали в субботу при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОВД Нижних Серег в 19:23 по местному времени (17:23 мск)."В Свердловской области сегодня вечером произошло жуткое ДТП, в результате которого пять человек погибли и еще трое получили серьезные травмы и доставлены в больницу. Врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь, а представители МВД работают на месте происшествия и устанавливают точные причины случившегося", — сказал Горелых.По его словам, на место ЧП выехали семь нарядов ДПС. На месте также работает врио начальника УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов для координации мероприятий по расследованию аварии. Столкновение произошло в районе седьмого километра обхода города Нижние Серги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Skoda."Авария произошла на спуске. В районе, где произошло это ЧП, как и по всей Свердловской области, сегодня шел дождь, а к вечеру трассу подморозило, а сейчас еще идет сильный снег. Поэтому возможной причиной столкновения могли стать погодные условия, осложнившиеся дождем и мокрым снегом. Skoda двигалась в сторону города Михайловск, поднималась в горку. А "десятка", наоборот, двигалась вниз, из Башкирии в сторону Екатеринбурга", — отметил глава пресс-службы ГУ МВД.Он добавил, что "десятка" зарегистрирована в Башкирии, а Skoda — свердловская. В результате сильного удара пять человек погибли: четверо мужчин и женщина. Из машины Skoda погиб мужчина, все остальные погибшие — из "десятки". Еще трое мужчин, все из автомобиля Skoda, госпитализированы."Чтобы на месте ДТП не образовалась гигантская пробка, сотрудники ГИБДД обеспечили реверсивное движение. Удар был настолько мощный, что "десятка" восстановлению не подлежит. Раненые госпитализированы в Центральную районную больницу Нижних Серег. Личности погибших и раненых, кроме одного мужчины, полицейские уже установили", — уточнил Горелых.
https://ria.ru/20210203/marshrutka-1595899381.html
https://ria.ru/20210203/avariya-1595825755.html
свердловская область
нижние серги
михайловск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий горелых, гумвд, угибдд, свердловская область, нижние серги, михайловск, происшествия

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

20:45 06.02.2021 (обновлено: 21:33 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Пять человек погибли и трое пострадали в субботу при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние СергиМихайловск — Арти Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОВД Нижних Серег в 19:23 по местному времени (17:23 мск).
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 17:41
В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршруткой
"В Свердловской области сегодня вечером произошло жуткое ДТП, в результате которого пять человек погибли и еще трое получили серьезные травмы и доставлены в больницу. Врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь, а представители МВД работают на месте происшествия и устанавливают точные причины случившегося", — сказал Горелых.
По его словам, на место ЧП выехали семь нарядов ДПС. На месте также работает врио начальника УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов для координации мероприятий по расследованию аварии. Столкновение произошло в районе седьмого километра обхода города Нижние Серги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Skoda.
"Авария произошла на спуске. В районе, где произошло это ЧП, как и по всей Свердловской области, сегодня шел дождь, а к вечеру трассу подморозило, а сейчас еще идет сильный снег. Поэтому возможной причиной столкновения могли стать погодные условия, осложнившиеся дождем и мокрым снегом. Skoda двигалась в сторону города Михайловск, поднималась в горку. А "десятка", наоборот, двигалась вниз, из Башкирии в сторону Екатеринбурга", — отметил глава пресс-службы ГУ МВД.
На месте ДТП в Екатеринбурге. 3 февраля 2021 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 12:35
В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с "Газелью"
Он добавил, что "десятка" зарегистрирована в Башкирии, а Skoda — свердловская. В результате сильного удара пять человек погибли: четверо мужчин и женщина. Из машины Skoda погиб мужчина, все остальные погибшие — из "десятки". Еще трое мужчин, все из автомобиля Skoda, госпитализированы.
"Чтобы на месте ДТП не образовалась гигантская пробка, сотрудники ГИБДД обеспечили реверсивное движение. Удар был настолько мощный, что "десятка" восстановлению не подлежит. Раненые госпитализированы в Центральную районную больницу Нижних Серег. Личности погибших и раненых, кроме одного мужчины, полицейские уже установили", — уточнил Горелых.
 
Валерий ГорелыхГУМВДУГИБДДСвердловская областьНижние СергиМихайловскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения
05:19Австрия готова организовать производство российской вакцины
05:03В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд
04:57Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России
04:34Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом
03:27Советник Трампа рассказал о его жизни после ухода с поста президента
03:18Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать
03:03Кинолог предостерег от перевода собак на веганскую диету
03:02Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале
02:43FT: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР
02:22У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села
02:08Токсиколог рассказал, чем нельзя обрабатывать маску
02:01Назван неочевидный признак серьезных заболеваний
01:42В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане
01:24США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами
01:16Адвокат дал совет, как не попасть на работу в проблемную фирму
01:09Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС
01:05На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
00:57Отец Началовой рассказал о конфликте из-за имущества певицы
00:50В Любляне возобновили работу пострадавшего от вандалов Вечного огня
Лента новостейМолния