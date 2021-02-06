https://ria.ru/20210206/dtp-1596337895.html

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в субботу при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти Свердловской области,... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T20:45

2021-02-06T20:45

2021-02-06T21:33

валерий горелых

гумвд

угибдд

свердловская область

нижние серги

михайловск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Пять человек погибли и трое пострадали в субботу при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОВД Нижних Серег в 19:23 по местному времени (17:23 мск)."В Свердловской области сегодня вечером произошло жуткое ДТП, в результате которого пять человек погибли и еще трое получили серьезные травмы и доставлены в больницу. Врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь, а представители МВД работают на месте происшествия и устанавливают точные причины случившегося", — сказал Горелых.По его словам, на место ЧП выехали семь нарядов ДПС. На месте также работает врио начальника УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов для координации мероприятий по расследованию аварии. Столкновение произошло в районе седьмого километра обхода города Нижние Серги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Skoda."Авария произошла на спуске. В районе, где произошло это ЧП, как и по всей Свердловской области, сегодня шел дождь, а к вечеру трассу подморозило, а сейчас еще идет сильный снег. Поэтому возможной причиной столкновения могли стать погодные условия, осложнившиеся дождем и мокрым снегом. Skoda двигалась в сторону города Михайловск, поднималась в горку. А "десятка", наоборот, двигалась вниз, из Башкирии в сторону Екатеринбурга", — отметил глава пресс-службы ГУ МВД.Он добавил, что "десятка" зарегистрирована в Башкирии, а Skoda — свердловская. В результате сильного удара пять человек погибли: четверо мужчин и женщина. Из машины Skoda погиб мужчина, все остальные погибшие — из "десятки". Еще трое мужчин, все из автомобиля Skoda, госпитализированы."Чтобы на месте ДТП не образовалась гигантская пробка, сотрудники ГИБДД обеспечили реверсивное движение. Удар был настолько мощный, что "десятка" восстановлению не подлежит. Раненые госпитализированы в Центральную районную больницу Нижних Серег. Личности погибших и раненых, кроме одного мужчины, полицейские уже установили", — уточнил Горелых.

https://ria.ru/20210203/marshrutka-1595899381.html

https://ria.ru/20210203/avariya-1595825755.html

свердловская область

нижние серги

михайловск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, гумвд, угибдд, свердловская область, нижние серги, михайловск, происшествия