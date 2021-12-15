https://ria.ru/20211215/kalmykiya-1763780083.html
При лобовом столкновении двух легковушек в Калмыкии погибли семь человек
При лобовом столкновении двух легковушек в Калмыкии погибли семь человек - РИА Новости, 15.12.2021
При лобовом столкновении двух легковушек в Калмыкии погибли семь человек
Семь человек погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:31
2021-12-15T09:31
2021-12-15T10:13
происшествия
республика калмыкия
авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Семь человек погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике.Авария произошла на 272-м километре трассы "Астрахань - Ставрополь"."По предварительной информации, в результате лобового столкновения Hyundai Solaris и Toyota Vitz погибли семь человек", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пятеро погибших находились в Toyota и двое - в Hyundai. Еще три человека из Hyundai получили травмы и были доставлены в больницу.
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происшествия, республика калмыкия, авто
09:31 15.12.2021 (обновлено: 10:13 15.12.2021)
При лобовом столкновении двух легковушек в Калмыкии погибли семь человек
В Калмыкии столкнулись два автомобиля, погибли семь человек, в том числе ребенок