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После ДТП с пятью погибшими во Владимирской области возбудили дело
После ДТП с пятью погибшими во Владимирской области возбудили дело - РИА Новости, 12.12.2021
После ДТП с пятью погибшими во Владимирской области возбудили дело
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, где погибли пять человек, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T16:23
2021-12-12T16:23
происшествия
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, где погибли пять человек, сообщило УМВД по региону.Ранее в воскресенье полиция сообщила, что около 5.00 на 323-м километре автодороги М-7 "Волга" на территории Гороховецкого района произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino. Погибли водитель автомобиля ВАЗ и четверо его пассажиров.На сайте УМВД по Владимирской области уточнили, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу разгона попутного направления, где совершил столкновение со стоящим грузовиком."Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
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происшествия, владимирская область, россия
16:23 12.12.2021
 
После ДТП с пятью погибшими во Владимирской области возбудили дело

Во Владимирской области возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, где погибли пять человек, сообщило УМВД по региону.
Ранее в воскресенье полиция сообщила, что около 5.00 на 323-м километре автодороги М-7 "Волга" на территории Гороховецкого района произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino. Погибли водитель автомобиля ВАЗ и четверо его пассажиров.
На сайте УМВД по Владимирской области уточнили, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу разгона попутного направления, где совершил столкновение со стоящим грузовиком.
"Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
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