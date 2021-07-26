https://ria.ru/20210726/avariya-1742866107.html
Число погибших в ДТП под Астраханью возросло до пяти
Число погибших в ДТП под Астраханью возросло до пяти - РИА Новости, 26.07.2021
Число погибших в ДТП под Астраханью возросло до пяти
Пять человек, по уточненным данным, погибли в Енотаевском районе Астраханской области при столкновении "Камаза" и легковушки, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:35
2021-07-26T09:35
2021-07-26T09:35
россия
kia sportage
енотаевский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Пять человек, по уточненным данным, погибли в Енотаевском районе Астраханской области при столкновении "Камаза" и легковушки, сообщает УМВД России по Астраханской области.Как ранее сообщало ГУМЧС по региону, авария произошла в воскресенье вечером на трассе Р-22, в районе села Копановка. Столкнулись Kia Sportage и "Камаз". В результате ДТП автомобиль Kia полностью сгорел. Сообщалось о четырех погибших."По уточненным данным, в салоне иномарки находились пять человек. Предварительно установлено, что это семья из Астрахани – мужчина 1974 года рождения, его жена 1984 года рождения, а также их дети – 18-летняя дочь и двое сыновей 2003 и 2011 годов рождения. От полученных травм все они скончались на месте аварии", - говорится в сообщении.Как уточняет УМВД, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, после чего ее отбросило в кювет и произошло возгорание. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
https://ria.ru/20210725/dtp-1742803206.html
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россия, kia sportage, енотаевский район, астраханская область, происшествия
Число погибших в ДТП под Астраханью возросло до пяти
Число погибших в ДТП с "Камазом" под Астраханью выросло до пяти