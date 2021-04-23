https://ria.ru/20210423/podrostok-1729715017.html

В Новочеркасске умер подросток, попавший в ДТП 18 апреля

В Новочеркасске умер подросток, попавший в ДТП 18 апреля

Шестой подросток скончался после крупного ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сообщил представитель регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T20:51

2021-04-23T20:51

2021-04-23T20:51

россия

ростовская область

новочеркасск

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр – РИА Новости. Шестой подросток скончался после крупного ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сообщил представитель регионального управления ГИБДД."Мальчик из Новочеркасска скончался. Это был шестой пассажир", - сказал он журналистам.Рано утром 18 апреля легковой автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В машине были шесть подростков 14-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Во вторник в Новочеркасске был общегородской траур.

https://ria.ru/20210420/pivo-1729075270.html

россия

ростовская область

новочеркасск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, новочеркасск, происшествия