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В Новочеркасске умер подросток, попавший в ДТП 18 апреля
В Новочеркасске умер подросток, попавший в ДТП 18 апреля
Шестой подросток скончался после крупного ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сообщил представитель регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T20:51
2021-04-23T20:51
россия
ростовская область
новочеркасск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр – РИА Новости. Шестой подросток скончался после крупного ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сообщил представитель регионального управления ГИБДД."Мальчик из Новочеркасска скончался. Это был шестой пассажир", - сказал он журналистам.Рано утром 18 апреля легковой автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В машине были шесть подростков 14-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Во вторник в Новочеркасске был общегородской траур.
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россия, ростовская область, новочеркасск, происшествия

В Новочеркасске умер подросток, попавший в ДТП 18 апреля

20:51 23.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр – РИА Новости. Шестой подросток скончался после крупного ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сообщил представитель регионального управления ГИБДД.
"Мальчик из Новочеркасска скончался. Это был шестой пассажир", - сказал он журналистам.
Автомобиль, которым управлял подросток, на месте аварии - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 12:30
В Новочеркасске нашли мужчину, купившего пиво подросткам перед ДТП
Рано утром 18 апреля легковой автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В машине были шесть подростков 14-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Во вторник в Новочеркасске был общегородской траур.
 
РоссияРостовская областьНовочеркасскПроисшествия
 
 
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