https://ria.ru/20210423/podrostok-1729715017.html
В Новочеркасске умер подросток, попавший в ДТП 18 апреля
В Новочеркасске умер подросток, попавший в ДТП 18 апреля
Шестой подросток скончался после крупного ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сообщил представитель регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T20:51
2021-04-23T20:51
2021-04-23T20:51
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ростовская область
новочеркасск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр – РИА Новости. Шестой подросток скончался после крупного ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сообщил представитель регионального управления ГИБДД."Мальчик из Новочеркасска скончался. Это был шестой пассажир", - сказал он журналистам.Рано утром 18 апреля легковой автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В машине были шесть подростков 14-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Во вторник в Новочеркасске был общегородской траур.
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