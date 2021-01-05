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В ДТП с грузовиком под Самарой погибли три человека
В ДТП с грузовиком под Самарой погибли три человека
Грузовой и легковой автомобили столкнулись во вторник на трассе в Самарской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:14
2021-01-05T12:14
2021-01-05T12:14
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
происшествия
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САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Грузовой и легковой автомобили столкнулись во вторник на трассе в Самарской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Столкновение легкового автомобиля Mitsubishi и грузового "Камаза" произошло около 8.50 (7.50 мск) на 945-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Большая Рязань Ставропольского района."В результате ДТП погибли две женщины 1981 и 1985 годов рождения и мальчик 2011 года рождения, пострадали девочка 2015 года рождения и мужчина 1975 года рождения... Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе.Мужчина с девочкой госпитализированы, добавили в ведомстве.
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самарская область
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авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, происшествия