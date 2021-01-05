https://ria.ru/20210105/dtp-1592037625.html

В ДТП с грузовиком под Самарой погибли три человека

В ДТП с грузовиком под Самарой погибли три человека

Грузовой и легковой автомобили столкнулись во вторник на трассе в Самарской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:14

2021-01-05T12:14

2021-01-05T12:14

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

происшествия

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САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Грузовой и легковой автомобили столкнулись во вторник на трассе в Самарской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Столкновение легкового автомобиля Mitsubishi и грузового "Камаза" произошло около 8.50 (7.50 мск) на 945-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Большая Рязань Ставропольского района."В результате ДТП погибли две женщины 1981 и 1985 годов рождения и мальчик 2011 года рождения, пострадали девочка 2015 года рождения и мужчина 1975 года рождения... Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе.Мужчина с девочкой госпитализированы, добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575523118.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, происшествия