https://ria.ru/20211113/dtp-1758917190.html
Две легковушки столкнулись в Челябинской области, шесть человек погибли
Две легковушки столкнулись в Челябинской области, шесть человек погибли - РИА Новости, 13.11.2021
Две легковушки столкнулись в Челябинской области, шесть человек погибли
Шесть человек погибли, еще один пострадал при столкновении двух легковушек на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:32
2021-11-13T15:32
2021-11-13T18:57
происшествия
челябинская область
авто
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Шесть человек погибли, еще один пострадал при столкновении двух легковушек на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Добавляется, что движение не перекрывалось.
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происшествия, челябинская область, авто
15:32 13.11.2021 (обновлено: 18:57 13.11.2021)
Две легковушки столкнулись в Челябинской области, шесть человек погибли
Шесть человек погибли при столкновении двух машин на трассе "Урал" в Челябинской области