https://ria.ru/20211113/dtp-1758917190.html

Две легковушки столкнулись в Челябинской области, шесть человек погибли

Две легковушки столкнулись в Челябинской области, шесть человек погибли - РИА Новости, 13.11.2021

Две легковушки столкнулись в Челябинской области, шесть человек погибли

Шесть человек погибли, еще один пострадал при столкновении двух легковушек на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:32

2021-11-13T15:32

2021-11-13T18:57

происшествия

челябинская область

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758940076_0:102:1082:711_1920x0_80_0_0_a2835fc7ce815b5f55b842e7955dce28.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Шесть человек погибли, еще один пострадал при столкновении двух легковушек на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Добавляется, что движение не перекрывалось.

https://ria.ru/20211113/dtp-1758881538.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, авто