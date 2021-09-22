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В крупном ДТП на Ставрополье пострадали 16 человек, двое погибли
В крупном ДТП на Ставрополье пострадали 16 человек, двое погибли - РИА Новости, 23.09.2021
В крупном ДТП на Ставрополье пострадали 16 человек, двое погибли
Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП в Железноводске на Ставрополье, сообщил мэр города Евгений Моисеев. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-22T20:53
2021-09-22T20:53
2021-09-23T00:01
происшествия
ставропольский край
железноводск
россия
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ПЯТИГОРСК/МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП в Железноводске на Ставрополье, сообщил мэр города Евгений Моисеев.Столкнулись маршрутное такси "Газель" и легковушка."Среди пострадавших есть девушка 16 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал чиновник в Instagram.Как уточнили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд легковой Toyota Corolla на встречную полосу, где она влобовую столкнулась с "Газелью"."От полученных травм на месте скончались 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля, оба местные жители. Водитель и 15 пассажиров маршрутки доставлены в больницы Железноводска и Пятигорска", — добавили в УГИБДД.На месте ДТП работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.
ставропольский край
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РИА Новости
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происшествия, ставропольский край, железноводск, россия
20:53 22.09.2021 (обновлено: 00:01 23.09.2021)
В крупном ДТП на Ставрополье пострадали 16 человек, двое погибли
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с микроавтобусом, 16 пострадали