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В крупном ДТП на Ставрополье пострадали 16 человек, двое погибли

В крупном ДТП на Ставрополье пострадали 16 человек, двое погибли - РИА Новости, 23.09.2021

В крупном ДТП на Ставрополье пострадали 16 человек, двое погибли

Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП в Железноводске на Ставрополье, сообщил мэр города Евгений Моисеев. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-22T20:53

2021-09-22T20:53

2021-09-23T00:01

происшествия

ставропольский край

железноводск

россия

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ПЯТИГОРСК/МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП в Железноводске на Ставрополье, сообщил мэр города Евгений Моисеев.Столкнулись маршрутное такси "Газель" и легковушка."Среди пострадавших есть девушка 16 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал чиновник в Instagram.Как уточнили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд легковой Toyota Corolla на встречную полосу, где она влобовую столкнулась с "Газелью"."От полученных травм на месте скончались 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля, оба местные жители. Водитель и 15 пассажиров маршрутки доставлены в больницы Железноводска и Пятигорска", — добавили в УГИБДД.На месте ДТП работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.

ставропольский край

железноводск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, железноводск, россия