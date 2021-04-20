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В Пермском крае пять человек погибли в ДТП
В Пермском крае пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Красновишерском районе Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:53
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красновишерский район
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Красновишерском районе Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД."На 82-м километре дороги Краcновишерск-Соликамск примерно в 12.40 (10.40 мск) столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2114 и Toyota Yaris. Погибли четыре мужчины и одна женщина. Детей нет. Информация предварительная, уточняется. На месте работают сотрудники", - рассказали в ведомстве.Представитель полиции уточнил, что по факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20210416/dtp-1728648521.html
красновишерский район
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красновишерский район, пермский край, происшествия

В Пермском крае пять человек погибли в ДТП

11:53 20.04.2021 (обновлено: 12:22 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Красновишерском районе Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.
"На 82-м километре дороги Краcновишерск-Соликамск примерно в 12.40 (10.40 мск) столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2114 и Toyota Yaris. Погибли четыре мужчины и одна женщина. Детей нет. Информация предварительная, уточняется. На месте работают сотрудники", - рассказали в ведомстве.
Представитель полиции уточнил, что по факту ДТП проводится проверка.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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