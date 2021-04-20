https://ria.ru/20210420/dtp-1729066592.html

В Пермском крае пять человек погибли в ДТП

В Пермском крае пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Красновишерском районе Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:53

2021-04-20T11:53

2021-04-20T12:22

красновишерский район

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Красновишерском районе Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД."На 82-м километре дороги Краcновишерск-Соликамск примерно в 12.40 (10.40 мск) столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2114 и Toyota Yaris. Погибли четыре мужчины и одна женщина. Детей нет. Информация предварительная, уточняется. На месте работают сотрудники", - рассказали в ведомстве.Представитель полиции уточнил, что по факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20210416/dtp-1728648521.html

красновишерский район

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красновишерский район, пермский край, происшествия