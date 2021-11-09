https://ria.ru/20211109/dtp-1758155883.html

В ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области погибли пять человек

В ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области погибли пять человек - РИА Новости, 09.11.2021

В ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области погибли пять человек

Жертвами ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области стали ребенок и четверо взрослых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T06:59

2021-11-09T06:59

2021-11-09T11:10

происшествия

дтп

воронежская область

верхнемамонский район

авто

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жертвами ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области стали ребенок и четверо взрослых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Верхнемамонском районе в результате лобового столкновения двух легковых автомашин погибли пять человек, в том числе один ребенок", — сказал он.Авария произошла около полуночи на 717-м километре трассы М-4. По данным регионального главка МВД, Lada Priora, за рулем которой был 28-летний житель Эртильского района, врезалась в Toyota Rav4.В ведомстве уточнили, что среди погибших — двое детей и трое взрослых. Это водитель Toyota Rav4 и две его пассажирки — девочки восьми и 14 лет, а также водитель и пассажир Lada Priora.Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Следователи выясняют обстоятельства аварии, допрашивают свидетелей, назначили судебные экспертизы.

https://ria.ru/20211109/avtobus-1758154538.html

воронежская область

верхнемамонский район

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происшествия, дтп, воронежская область, верхнемамонский район, авто