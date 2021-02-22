https://ria.ru/20210222/gospitalizirovannye-1598563564.html

После ДТП с маршруткой в Кызыле госпитализировали троих детей

После ДТП с маршруткой в Кызыле госпитализировали троих детей

Пять человек, в том числе трое детей госпитализировали после ДТП с участием маршрутки и легкового авто в Кызыле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T14:48

2021-02-22T14:48

2021-02-22T15:02

кызыл

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 22 фев - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей госпитализировали после ДТП с участием маршрутки и легкового авто в Кызыле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Кызыла РИА Новости сообщили, что произошло лобовое столкновение Toyota и автобуса. Первоначально сообщалось, что пострадали 16 человек, в том числе 10 несовершеннолетних."Всего было 17 обращений. Пять госпитализированы, трое из них дети. Состояние – не тяжелое", - сказал собеседник агентства.В ведомстве уточнили, что одному взрослому потребовалась операция. Его состояние выясняется.

https://ria.ru/20210212/dtp-1597146435.html

кызыл

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кызыл, происшествия