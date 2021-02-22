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После ДТП с маршруткой в Кызыле госпитализировали троих детей
После ДТП с маршруткой в Кызыле госпитализировали троих детей
Пять человек, в том числе трое детей госпитализировали после ДТП с участием маршрутки и легкового авто в Кызыле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:48
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кызыл
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 фев - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей госпитализировали после ДТП с участием маршрутки и легкового авто в Кызыле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Кызыла РИА Новости сообщили, что произошло лобовое столкновение Toyota и автобуса. Первоначально сообщалось, что пострадали 16 человек, в том числе 10 несовершеннолетних."Всего было 17 обращений. Пять госпитализированы, трое из них дети. Состояние – не тяжелое", - сказал собеседник агентства.В ведомстве уточнили, что одному взрослому потребовалась операция. Его состояние выясняется.
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кызыл, происшествия

После ДТП с маршруткой в Кызыле госпитализировали троих детей

14:48 22.02.2021 (обновлено: 15:02 22.02.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС по Республике Тыва / Перейти в фотобанкДТП с участием микроавтобуса в Кызыле
ДТП с участием микроавтобуса в Кызыле - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС по Республике Тыва
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КРАСНОЯРСК, 22 фев - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей госпитализировали после ДТП с участием маршрутки и легкового авто в Кызыле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы.
Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Кызыла РИА Новости сообщили, что произошло лобовое столкновение Toyota и автобуса. Первоначально сообщалось, что пострадали 16 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
"Всего было 17 обращений. Пять госпитализированы, трое из них дети. Состояние – не тяжелое", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что одному взрослому потребовалась операция. Его состояние выясняется.
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