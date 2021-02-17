https://ria.ru/20210217/dtp-1597775563.html

В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

Четыре человека погибли при столкновении грузовика, лесовоза и рейсового автобуса на трассе "Вилюй" в Иркутской области, проводится доследственная проверка,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T05:38

2021-02-17T05:38

2021-02-17T05:38

россия

следственный комитет россии (ск рф)

братск

иркутск

дтп

происшествия

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ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении грузовика, лесовоза и рейсового автобуса на трассе "Вилюй" в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.Около 4 часов (23.00 мск) утра на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск в районе поселка Кузнецовка произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса."В результате аварии погибли 4 человека – водитель автобуса, водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Следственным отделом по Братскому району организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Установлено, что легковой автомобиль на высокой скорости допустил столкновение с грузовым автомобилем "КАМаз" в составе автопоезда "МАЗ", груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Известно, что несколько пассажиров автобуса получили серьёзные травмы, двое находятся в тяжелом состоянии.По данным ГУ МВД региона автобус принадлежит автоколонне 1880. В настоящее время следователи СК России выясняют обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210216/kareliya-1597646544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), братск, иркутск, дтп, происшествия