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В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
Четыре человека погибли при столкновении грузовика, лесовоза и рейсового автобуса на трассе "Вилюй" в Иркутской области, проводится доследственная проверка,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T05:38
2021-02-17T05:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
братск
иркутск
дтп
происшествия
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ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении грузовика, лесовоза и рейсового автобуса на трассе "Вилюй" в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.Около 4 часов (23.00 мск) утра на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск в районе поселка Кузнецовка произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса."В результате аварии погибли 4 человека – водитель автобуса, водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Следственным отделом по Братскому району организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Установлено, что легковой автомобиль на высокой скорости допустил столкновение с грузовым автомобилем "КАМаз" в составе автопоезда "МАЗ", груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Известно, что несколько пассажиров автобуса получили серьёзные травмы, двое находятся в тяжелом состоянии.По данным ГУ МВД региона автобус принадлежит автоколонне 1880. В настоящее время следователи СК России выясняют обстоятельства происшествия.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), братск, иркутск, дтп, происшествия

В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

05:38 17.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении грузовика, лесовоза и рейсового автобуса на трассе "Вилюй" в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.
Около 4 часов (23.00 мск) утра на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск в районе поселка Кузнецовка произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса.
"В результате аварии погибли 4 человека – водитель автобуса, водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Следственным отделом по Братскому району организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Установлено, что легковой автомобиль на высокой скорости допустил столкновение с грузовым автомобилем "КАМаз" в составе автопоезда "МАЗ", груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Известно, что несколько пассажиров автобуса получили серьёзные травмы, двое находятся в тяжелом состоянии.
По данным ГУ МВД региона автобус принадлежит автоколонне 1880. В настоящее время следователи СК России выясняют обстоятельства происшествия.
Последствия ДТП в Карелии - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Вчера, 10:56
В Карелии четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)БратскИркутскДТППроисшествия
 
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