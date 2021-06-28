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После ДТП с автобусом под Калининградом госпитализировали 12 человек
После ДТП с автобусом под Калининградом госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 29.06.2021
После ДТП с автобусом под Калининградом госпитализировали 12 человек
Двенадцать человек, пострадавшие в аварии с участием рейсового автобуса у поселка Поваровка в Калининградской области, в том числе двое детей,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-28T23:38
2021-06-29T05:21
россия
глонасс (система навигации)
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавшие в аварии с участием рейсового автобуса у поселка Поваровка в Калининградской области, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.В понедельник на 44-м километре автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск водитель рейсового пассажирского автобуса № 120 въехал в дерево у обочины недалеко от поселка Поваровка. В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили об 11 пострадавших. Позже представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пострадали 38 человек, из них шесть человек (в том числе два ребенка) госпитализированы, 32 человека лечатся амбулаторно."По уточненным данным, в настоящее время 12 человек госпитализированы, в том числе двое детей - в Детскую областную больницу, в профильные отделения, три человека - в областную клиническую больницу, остальные - в Больницу скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Региональный главк СК возбудил второе уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ход и расследование дел находятся на контроле в прокуратуре Калининградской области.По информации перевозчика (на основании данных ГЛОНАСС), автобус двигался со скоростью 47 километров в час. В салоне находились 80 пассажиров при максимальной вместимости автобуса в 82 человека.
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россия, глонасс (система навигации), здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия
После ДТП с автобусом под Калининградом госпитализировали 12 человек
23:38 28.06.2021 (обновлено: 05:21 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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После ДТП с автобусом в Калининградской области госпитализировали двенадцать человек

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавшие в аварии с участием рейсового автобуса у поселка Поваровка в Калининградской области, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
В понедельник на 44-м километре автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск водитель рейсового пассажирского автобуса № 120 въехал в дерево у обочины недалеко от поселка Поваровка. В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили об 11 пострадавших. Позже представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пострадали 38 человек, из них шесть человек (в том числе два ребенка) госпитализированы, 32 человека лечатся амбулаторно.
"По уточненным данным, в настоящее время 12 человек госпитализированы, в том числе двое детей - в Детскую областную больницу, в профильные отделения, три человека - в областную клиническую больницу, остальные - в Больницу скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Региональный главк СК возбудил второе уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ход и расследование дел находятся на контроле в прокуратуре Калининградской области.
По информации перевозчика (на основании данных ГЛОНАСС), автобус двигался со скоростью 47 километров в час. В салоне находились 80 пассажиров при максимальной вместимости автобуса в 82 человека.
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