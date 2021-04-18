https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728791816.html

Все пятеро погибших в ДТП в Новочеркасске были подростками

Все пятеро погибших в ДТП в Новочеркасске были подростками

Все пятеро погибших и один пострадавший в аварии в Новочеркасске Ростовской области были подростками, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T10:26

2021-04-18T10:26

2021-04-18T15:08

дтп под ростовом-на-дону

россия

ростовская область

новочеркасск

дтп

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Все пятеро погибших и один пострадавший в аварии в Новочеркасске Ростовской области были подростками, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по региону.По данным полиции, в 4.30 мск воскресенья Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть человек, пять из них погибли, еще один находится в больнице."Все, кто находился в машине, - несовершеннолетние 13-15 лет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что водитель погиб. Единственный выживший пассажир находится в реанимации в тяжелом состоянии.Областная прокуратура организовала проверку.

https://ria.ru/20210418/dtp-1728788234.html

россия

ростовская область

новочеркасск

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Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков 2021-04-18T10:26 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп под ростовом-на-дону, россия, ростовская область, новочеркасск, дтп, происшествия