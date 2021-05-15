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В Смоленской области 13 человек пострадали при ДТП с грузовиком
В Смоленской области 13 человек пострадали при ДТП с грузовиком
Большегруз столкнулся с микроавтобусом на трассе М1 "Беларусь" в Смоленской области, 13 человек госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T10:03
2021-05-15T10:03
2021-05-15T10:17
volkswagen group
volvo ab
смоленская область
смоленск
происшествия
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БРЯНСК, 15 мая - РИА Новости. Большегруз столкнулся с микроавтобусом на трассе М1 "Беларусь" в Смоленской области, 13 человек госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.По данным ведомства, столкновение большегруза Volvo и микроавтобуса Volkswagen произошло на 298 км автодороги М1 "Беларусь".
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volkswagen group, volvo ab, смоленская область, смоленск, происшествия