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В Смоленской области 13 человек пострадали при ДТП с грузовиком

В Смоленской области 13 человек пострадали при ДТП с грузовиком

Большегруз столкнулся с микроавтобусом на трассе М1 "Беларусь" в Смоленской области, 13 человек госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T10:03

2021-05-15T10:03

2021-05-15T10:17

volkswagen group

volvo ab

смоленская область

смоленск

происшествия

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БРЯНСК, 15 мая - РИА Новости. Большегруз столкнулся с микроавтобусом на трассе М1 "Беларусь" в Смоленской области, 13 человек госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.По данным ведомства, столкновение большегруза Volvo и микроавтобуса Volkswagen произошло на 298 км автодороги М1 "Беларусь".

смоленская область

смоленск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group, volvo ab, смоленская область, смоленск, происшествия