https://ria.ru/20210111/dtp-1592593424.html

В Подмосковье в ДТП с военными автобусами погибли четыре человека

В Подмосковье в ДТП с военными автобусами погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шесть пострадали, по уточненным данным, при столкновении военных автобусов с грузовиком в Московской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:11

2021-01-11T16:11

2021-01-11T18:35

дтп с военными автобусами в подмосковье

красногорск

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще шесть пострадали, по уточненным данным, при столкновении военных автобусов с грузовиком в Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Согласно информации, которая пока уточняется, ДТП произошло в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово: в колонну военных автобусов врезался грузовик. Ранее сообщалось только о восьми пострадавших."Предварительно, пострадали десять человек, четверо из них погибли", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства ДТП выясняются.В Минобороны подтвердили информацию о четырех погибших военных при ДТП. По предварительной информации, врезавшийся в колонну водитель грузовика не справился с управлением.

https://ria.ru/20210111/dtp-1592582827.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе 2021-01-11T16:11 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, красногорск, московская область (подмосковье), происшествия