https://ria.ru/20210111/avariya-1592617349.html

ДТП с военными автобусами в Подмосковье

ДТП с военными автобусами в Подмосковье

В Московской области произошло крупное ДТП с грузовиком и колонной военных автобусов, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:33

2021-01-11T18:33

2021-01-11T19:40

московская область (подмосковье)

дтп с военными автобусами в подмосковье

трасса м-9 (новорижское шоссе)

дтп

фото

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В Московской области произошло крупное ДТП с грузовиком и колонной военных автобусов, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

московская область (подмосковье)

трасса м-9 (новорижское шоссе)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), дтп с военными автобусами в подмосковье, трасса м-9 (новорижское шоссе), дтп, фото, фото