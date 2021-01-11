ДТП с военными автобусами в Подмосковье
Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе.
Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе.
Колонну автобусов протаранил гражданский грузовик, водитель которого не справился с управлением.
Колонну автобусов протаранил гражданский грузовик, водитель которого не справился с управлением.
В результате ДТП погибли четыре человека и пострадали более 40.
"Там где-то четыре-пять автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте", — рассказал один из очевидцев.
"Там где-то четыре-пять автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте", — рассказал один из очевидцев.
На место ДТП прибыли бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи и санитарная авиация.
На место ДТП прибыли бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи и санитарная авиация.
Больше 20 пострадавших отправили Красногорскую городскую больницу №1 и госпиталь Вишневского.
Больше 20 пострадавших отправили Красногорскую городскую больницу №1 и госпиталь Вишневского.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
Они выясняют все обстоятельства произошедшего.