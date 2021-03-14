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В ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек
В ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T18:14
2021-03-14T18:14
2021-03-14T23:05
свердловская область
заречный
происшествия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Авария произошла около 17:00 мск на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в районе села Мезенское.Как позднее рассказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительной информации, водитель Kia не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.Собеседник агентства уточнил, что все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.Полиция перекрыла трассу в районе ДТП в обоих направлениях, водителей направляют в объезд.На место выехало руководство областного управления ГИБДД. Для предотвращения возгорания сотрудники МЧС отключили аккумуляторы, они деблокируют тела погибших.
https://ria.ru/20210313/zelenograd-1601086070.html
свердловская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, заречный, происшествия
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Свердловской области
, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Авария произошла около 17:00 мск на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в районе села Мезенское.
Как позднее рассказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительной информации, водитель Kia не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
Собеседник агентства уточнил, что все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.
Полиция перекрыла трассу в районе ДТП в обоих направлениях, водителей направляют в объезд.
На место выехало руководство областного управления ГИБДД.
Для предотвращения возгорания сотрудники МЧС отключили аккумуляторы, они деблокируют тела погибших.