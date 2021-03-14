https://ria.ru/20210314/dtp-1601164203.html

В ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек

В ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T18:14

2021-03-14T18:14

2021-03-14T23:05

свердловская область

заречный

происшествия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Авария произошла около 17:00 мск на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в районе села Мезенское.Как позднее рассказал РИА Новости глава пресс-службы​ ГУ МВД по Свердловской области​ Валерий Горелых, по предварительной информации, водитель Kia не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.Собеседник агентства уточнил, что все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.Полиция перекрыла трассу в районе ДТП в обоих направлениях, водителей направляют в объезд.На место выехало руководство областного управления ГИБДД. Для предотвращения возгорания сотрудники МЧС отключили аккумуляторы, они деблокируют тела погибших.

https://ria.ru/20210313/zelenograd-1601086070.html

свердловская область

заречный

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, заречный, происшествия