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Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане - РИА Новости, 29.03.2022
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Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане
Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане - РИА Новости, 29.03.2022
Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Татарстане во вторник днем, погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:01
2022-03-29T17:18
происшествия
авто
чистопольский район
республика татарстан (татарстан)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Татарстане во вторник днем, погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний, сообщает МВД по республике."В Чистопольском районе на 134-м километре автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.МВД отмечает, что после столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В результате ДТП шесть человек – водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Чистопольская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20220328/dtp-1780506136.html
чистопольский район
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, авто, чистопольский район, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:01 29.03.2022 (обновлено: 17:18 29.03.2022)
 
Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане

Шесть человек погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Татарстане

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Татарстане во вторник днем, погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний, сообщает МВД по республике.
Чистопольском районе на 134-м километре автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.
МВД отмечает, что после столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В результате ДТП шесть человек – водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Чистопольская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
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ПроисшествияАвтоЧистопольский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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