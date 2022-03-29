https://ria.ru/20220329/dtp-1780721645.html

Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане

Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане - РИА Новости, 29.03.2022

Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Татарстане во вторник днем, погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:01

2022-03-29T17:01

2022-03-29T17:18

происшествия

авто

чистопольский район

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Татарстане во вторник днем, погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний, сообщает МВД по республике."В Чистопольском районе на 134-м километре автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.МВД отмечает, что после столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В результате ДТП шесть человек – водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Чистопольская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20220328/dtp-1780506136.html

чистопольский район

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, чистопольский район, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии)