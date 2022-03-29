https://ria.ru/20220329/dtp-1780721645.html
Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане
Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане - РИА Новости, 29.03.2022
Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Татарстане во вторник днем, погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:01
2022-03-29T17:01
2022-03-29T17:18
происшествия
авто
чистопольский район
республика татарстан (татарстан)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Татарстане во вторник днем, погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний, сообщает МВД по республике."В Чистопольском районе на 134-м километре автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.МВД отмечает, что после столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В результате ДТП шесть человек – водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Чистопольская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20220328/dtp-1780506136.html
чистопольский район
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, чистопольский район, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:01 29.03.2022 (обновлено: 17:18 29.03.2022)
Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане
Шесть человек погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Татарстане