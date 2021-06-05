https://ria.ru/20210605/zaderzhanie-1735815669.html
Полиция Тувы задержала скрывшегося с места ДТП водителя грузовика
Полиция Тувы задержала скрывшегося с места ДТП водителя грузовика - РИА Новости, 05.06.2021
Полиция Тувы задержала скрывшегося с места ДТП водителя грузовика
Полиция задержала водителя, перевернувшего грузовик с пассажирами в Чаа-Хольском районе Тувы и скрывшегося с места ДТП, рассказал РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T18:45
2021-06-05T18:45
2021-06-05T20:36
чаа-хольский район
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Полиция задержала водителя, перевернувшего грузовик с пассажирами в Чаа-Хольском районе Тувы и скрывшегося с места ДТП, рассказал РИА Новости сотрудник республиканского главка МВД.Авария произошла в 40 километрах от села Чаа-Холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове находилось 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет. Как ранее сообщил представитель экстренных служб, пострадал 21 человек, включая пятерых детей. Из них семеро госпитализированы, в том числе два ребенка. Как заявил собеседник агентства, 38-летнего жителя Чаа-Хольского района задержали оперуполномоченные сотрудники уголовного розыска МВД Тувы на одной из чабанских стоянок."Водитель будет доставлен в МО МВД России "Улуг-Хемский", — отметил сотрудник полиции.При этом, по его словам, госпитализировали девять человек.
https://ria.ru/20210605/dtp-1735800679.html
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чаа-хольский район, республика тыва, происшествия
КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости.
Полиция задержала водителя, перевернувшего грузовик с пассажирами в Чаа-Хольском районе
Тувы и скрывшегося с места ДТП, рассказал РИА Новости сотрудник республиканского главка МВД.
Авария произошла в 40 километрах от села Чаа-Холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове находилось 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет. Как ранее сообщил представитель экстренных служб, пострадал 21 человек, включая пятерых детей. Из них семеро госпитализированы, в том числе два ребенка.
Как заявил собеседник агентства, 38-летнего жителя Чаа-Хольского района задержали оперуполномоченные сотрудники уголовного розыска МВД Тувы на одной из чабанских стоянок.
"Водитель будет доставлен в МО МВД России "Улуг-Хемский", — отметил сотрудник полиции.
При этом, по его словам, госпитализировали девять человек.