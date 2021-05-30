https://ria.ru/20210530/dtp-1734821086.html

В ДТП в Нижегородской области погибли четыре человека

В ДТП в Нижегородской области погибли четыре человека - РИА Новости, 30.05.2021

В ДТП в Нижегородской области погибли четыре человека

В результате ДТП в городе Бор Нижегородской области погибли четыре человека, трех госпитализировали, заявили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T17:07

2021-05-30T17:07

2021-05-30T18:14

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В результате ДТП в городе Бор Нижегородской области погибли четыре человека, трех госпитализировали, заявили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.По предварительной информации, авария с участием трех автомобилей произошла на 42-м километре автодороги Нижний Новгород — Киров.Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, пострадавшие — взрослый, а также двое детей 2012 и 2014 года рождения, которые, по словам представителя ГИБДД, находятся в реанимации.Среди погибших две женщины и двое мужчин, их личности устанавливают.

https://ria.ru/20210520/dtp-1733076297.html

нижегородская область

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2021

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нижегородская область, происшествия