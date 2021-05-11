https://ria.ru/20210511/dtp-1731797963.html

В ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек

В ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек

Пять человек погибли, еще пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля Audi Q5 в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:47

2021-05-11T15:47

2021-05-11T18:15

курганская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731802787_0:70:1410:863_1920x0_80_0_0_a2c6a07a8b3950d0543f4619991421c9.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая — РИА Новости. Пять человек погибли, еще пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля Audi Q5 в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на встречную полосу. Также насмерть разбился водитель Audi. В машине находилась еще одна женщина, ее доставили в госпиталь.Пятеро пострадавших находятся в Шадринской больнице скорой помощи. Состояние четырех из них оценивается как средней степени тяжести — они получили различные травмы.По уточненным данным, все пострадавшие совершеннолетние, им оказывают необходимую помощь.По поручению губернатора региона Вадима Шумкова развернут штаб для помощи пострадавшим и их родственникам.

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курганская область, происшествия