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В ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек
В ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек
Пять человек погибли, еще пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля Audi Q5 в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:47
2021-05-11T18:15
курганская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая — РИА Новости. Пять человек погибли, еще пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля Audi Q5 в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на встречную полосу. Также насмерть разбился водитель Audi. В машине находилась еще одна женщина, ее доставили в госпиталь.Пятеро пострадавших находятся в Шадринской больнице скорой помощи. Состояние четырех из них оценивается как средней степени тяжести — они получили различные травмы.По уточненным данным, все пострадавшие совершеннолетние, им оказывают необходимую помощь.По поручению губернатора региона Вадима Шумкова развернут штаб для помощи пострадавшим и их родственникам.
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курганская область, происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек

15:47 11.05.2021 (обновлено: 18:15 11.05.2021)
 
© Фото : УГИБДД УМВД России Курганской областиДТП в Шадринском районе Курганской области
ДТП в Шадринском районе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : УГИБДД УМВД России Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая — РИА Новости. Пять человек погибли, еще пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля Audi Q5 в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на встречную полосу.
"В микроавтобусе находились восемь человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок", — рассказали власти.
Также насмерть разбился водитель Audi. В машине находилась еще одна женщина, ее доставили в госпиталь.
Пятеро пострадавших находятся в Шадринской больнице скорой помощи. Состояние четырех из них оценивается как средней степени тяжести — они получили различные травмы.

"Еще один человек находится в тяжелом состоянии", — сообщили в региональном правительстве.

По уточненным данным, все пострадавшие совершеннолетние, им оказывают необходимую помощь.
По поручению губернатора региона Вадима Шумкова развернут штаб для помощи пострадавшим и их родственникам.
 
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