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В Калмыкии пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП
В Калмыкии пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП - РИА Новости, 19.08.2021
В Калмыкии пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП
В Калмыкии жертвами столкновения грузовика и легкового авто стали пять человек, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:27
2021-08-19T10:27
2021-08-19T13:00
происшествия
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. В Калмыкии жертвами столкновения грузовика и легкового авто стали пять человек, сообщает региональный главк МЧС.Авария произошла утром на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Там столкнулись КамАЗ и Nissan Almera. Все погибшие — пассажиры легковой машины, среди них трое детей.На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Движение не затруднено.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, республика калмыкия
10:27 19.08.2021 (обновлено: 13:00 19.08.2021)
В Калмыкии пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП
В Калмыкии пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП с грузовиком