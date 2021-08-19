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В Калмыкии пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП

В Калмыкии пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП - РИА Новости, 19.08.2021

В Калмыкии пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП

В Калмыкии жертвами столкновения грузовика и легкового авто стали пять человек, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:27

2021-08-19T10:27

2021-08-19T13:00

происшествия

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. В Калмыкии жертвами столкновения грузовика и легкового авто стали пять человек, сообщает региональный главк МЧС.Авария произошла утром на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Там столкнулись КамАЗ и Nissan Almera. Все погибшие — пассажиры легковой машины, среди них трое детей.На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Движение не затруднено.

республика калмыкия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика калмыкия