https://ria.ru/20220409/dtp-1782707568.html

Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы

Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы - РИА Новости, 09.04.2022

Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы

Двое молодых людей погибли, одна девушка тяжело ранена в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале столичной... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T19:11

2022-04-09T19:11

2022-04-09T19:13

происшествия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

дтп

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Двое молодых людей погибли, одна девушка тяжело ранена в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, на улице Аллея Первой Маевки автомобиль каршеринга врезался в здание электроподстанции, а затем перевернулся."Прибывшими сотрудниками МЧС находящиеся в салоне автомобиля были вызволены. Два молодых человека (личности устанавливаются), находящиеся на переднем водительском и пассажирском сидениях, погибли. За жизнь девушки-пассажира, находящейся в момент аварии на заднем сидении, сейчас борются врачи", - говорится в сообщении.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220405/taksist-1781934520.html

москва

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, дтп