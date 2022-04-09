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Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы - РИА Новости, 09.04.2022
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Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы
Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы - РИА Новости, 09.04.2022
Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы
Двое молодых людей погибли, одна девушка тяжело ранена в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале столичной... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T19:11
2022-04-09T19:13
происшествия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
дтп
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Двое молодых людей погибли, одна девушка тяжело ранена в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, на улице Аллея Первой Маевки автомобиль каршеринга врезался в здание электроподстанции, а затем перевернулся."Прибывшими сотрудниками МЧС находящиеся в салоне автомобиля были вызволены. Два молодых человека (личности устанавливаются), находящиеся на переднем водительском и пассажирском сидениях, погибли. За жизнь девушки-пассажира, находящейся в момент аварии на заднем сидении, сейчас борются врачи", - говорится в сообщении.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, дтп
19:11 09.04.2022 (обновлено: 19:13 09.04.2022)
 
Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы

Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Двое молодых людей погибли, одна девушка тяжело ранена в ДТП с машиной каршеринга на востоке Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, на улице Аллея Первой Маевки автомобиль каршеринга врезался в здание электроподстанции, а затем перевернулся.
"Прибывшими сотрудниками МЧС находящиеся в салоне автомобиля были вызволены. Два молодых человека (личности устанавливаются), находящиеся на переднем водительском и пассажирском сидениях, погибли. За жизнь девушки-пассажира, находящейся в момент аварии на заднем сидении, сейчас борются врачи", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства произошедшего.
Такси - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП
 
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