https://ria.ru/20211209/dtp-1763014801.html

В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с КАМАЗом

В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с КАМАЗом - РИА Новости, 09.12.2021

В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с КАМАЗом

Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. По данным ГУ МВД, пять... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:18

2021-12-09T19:18

2021-12-09T19:48

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

угибдд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. По данным ГУ МВД, пять пассажиров пострадали.ДТП произошло вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов – Арзамас около поселка Идеал."Произошло столкновение автобуса ПАЗ (количество находившихся в нем человек уточняется) и грузового автомобиля КАМАЗ. В результате происшествия погиб один человек (предположительно, водитель автобуса). Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Региональное управление МВД сообщает, что попавший в ДТП автобус перевозил рабочих.Семь человек пострадали, один погиб при столкновении автобуса с КАМАЗом на трассе в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона."В результате ДТП в Ардатовском районе травмы получили семь человек, водитель скончался на месте. Трое пострадавших с травмами средней степени тяжести бригадой скорой помощи эвакуируют в больницу в Арзамасе. Еще четверо пострадавших эвакуируют в больницу Арзамаса попутным транспортом. Информация уточняется", - заявили в региональном минздраве.

https://ria.ru/20211030/dtp-1756965040.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, угибдд