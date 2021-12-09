https://ria.ru/20211209/dtp-1763014801.html
В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с КАМАЗом
В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с КАМАЗом - РИА Новости, 09.12.2021
В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с КАМАЗом
Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. По данным ГУ МВД, пять... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:18
2021-12-09T19:18
2021-12-09T19:48
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
угибдд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. По данным ГУ МВД, пять пассажиров пострадали.ДТП произошло вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов – Арзамас около поселка Идеал."Произошло столкновение автобуса ПАЗ (количество находившихся в нем человек уточняется) и грузового автомобиля КАМАЗ. В результате происшествия погиб один человек (предположительно, водитель автобуса). Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Региональное управление МВД сообщает, что попавший в ДТП автобус перевозил рабочих.Семь человек пострадали, один погиб при столкновении автобуса с КАМАЗом на трассе в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона."В результате ДТП в Ардатовском районе травмы получили семь человек, водитель скончался на месте. Трое пострадавших с травмами средней степени тяжести бригадой скорой помощи эвакуируют в больницу в Арзамасе. Еще четверо пострадавших эвакуируют в больницу Арзамаса попутным транспортом. Информация уточняется", - заявили в региональном минздраве.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, угибдд
19:18 09.12.2021 (обновлено: 19:48 09.12.2021)
В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с КАМАЗом
Автобус с рабочими столкнулся с КАМАЗом в Нижегородской области: один человек погиб
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости.
Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Нижегородской области
, сообщает региональное управление МЧС
. По данным ГУ МВД, пять пассажиров пострадали.
ДТП произошло вечером в четверг в Ардатовском районе
на автодороге местного значения Ардатов
– Арзамас
около поселка Идеал.
"Произошло столкновение автобуса ПАЗ (количество находившихся в нем человек уточняется) и грузового автомобиля КАМАЗ. В результате происшествия погиб один человек (предположительно, водитель автобуса). Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Региональное управление МВД сообщает, что попавший в ДТП автобус перевозил рабочих.
Семь человек пострадали, один погиб при столкновении автобуса с КАМАЗом на трассе в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"В результате ДТП в Ардатовском районе травмы получили семь человек, водитель скончался на месте. Трое пострадавших с травмами средней степени тяжести бригадой скорой помощи эвакуируют в больницу в Арзамасе. Еще четверо пострадавших эвакуируют в больницу Арзамаса попутным транспортом. Информация уточняется", - заявили в региональном минздраве.