https://ria.ru/20211112/gazel-1758841372.html
В Красноярском крае погибли пять человек из-за газели, поехавшей на красный
В Красноярском крае погибли пять человек из-за газели, поехавшей на красный - РИА Новости, 12.11.2021
В Красноярском крае погибли пять человек из-за газели, поехавшей на красный
"Газель", которая столкнулась с тепловозом в Красноярском крае, выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:12
2021-11-12T20:12
2021-11-12T20:31
происшествия
дтп
енисейский район
лесосибирск
красноярский край
авто
красноярская железная дорога
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КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. "Газель", которая столкнулась с тепловозом в Красноярском крае, выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги.Ранее сообщалось, что грузовой поезд столкнулся c "Газелью" на железнодорожном переезде в Красноярском крае, погибли пять человек, еще двое госпитализированы. Состояние пострадавших выясняется. По информации регионального главка МВД, в машине находились сотрудники одного предприятия, которые ехали с работы в гостиницу."Сегодня, 12 ноября 2021 года, в 20.26 по местному времени, на регулируемом железнодорожном переезде участка Абалаково - Лесосибирск Красноярской железной дороги (Енисейский район Красноярского края), оборудованном автоматической переездной сигнализацией, водитель пассажирского автомобиля "Газель" выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада не пострадала. На движение пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло. Схода подвижного состава, угрозы экологии нет.
https://ria.ru/20211112/dtp-1758684980.html
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происшествия, дтп, енисейский район, лесосибирск, красноярский край, авто, красноярская железная дорога
20:12 12.11.2021 (обновлено: 20:31 12.11.2021)
В Красноярском крае погибли пять человек из-за газели, поехавшей на красный
В Красноярском крае погибли пять человек в ДТП с выехавшей на красный свет "газелью"