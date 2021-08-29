https://ria.ru/20210829/stavropole-1747759207.html
Число жертв массового ДТП на Ставрополье возросло до шести
Число жертв массового ДТП на Ставрополье возросло до шести - РИА Новости, 29.08.2021
Число жертв массового ДТП на Ставрополье возросло до шести
Число погибших в ДТП с тремя легковыми автомобилями и грузовиком в Георгиевском городском округе на Ставрополье возросло до шести, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T21:14
2021-08-29T21:14
2021-08-29T21:14
происшествия
георгиевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
подгорное
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ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Число погибших в ДТП с тремя легковыми автомобилями и грузовиком в Георгиевском городском округе на Ставрополье возросло до шести, сообщает ГУМЧС по региону.Ранее в ведомстве сообщили о том, что в Георгиевском горокруге в районе села Подгорного произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибли пять человек, двое были госпитализированы."В 20.00 поступила информация о том, что в больнице Георгиевска скончался один из пострадавших - мужчина. Ребенок находится в реанимационном отделении – состояние оценивается как крайне тяжелое, решается вопрос о транспортировке ребенка в краевую больницу Ставрополя", - сказано в сообщении.Отмечается, что с родственниками погибших работают психологи ЦЭП МЧС России. К ликвидации последствий ДТП привлечены 27 человек и 11 единиц техники, добавили в ГУМЧС.По информации управления ГИБДД по региону, водитель автомобиля Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla.
https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html
георгиевск
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происшествия, георгиевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), подгорное
Число жертв массового ДТП на Ставрополье возросло до шести
Число жертв ДТП с четырьмя автомобилями на Ставрополье возросло до шести