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Число жертв массового ДТП на Ставрополье возросло до шести
Число жертв массового ДТП на Ставрополье возросло до шести - РИА Новости, 29.08.2021
Число жертв массового ДТП на Ставрополье возросло до шести
Число погибших в ДТП с тремя легковыми автомобилями и грузовиком в Георгиевском городском округе на Ставрополье возросло до шести, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T21:14
2021-08-29T21:14
происшествия
георгиевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
подгорное
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ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Число погибших в ДТП с тремя легковыми автомобилями и грузовиком в Георгиевском городском округе на Ставрополье возросло до шести, сообщает ГУМЧС по региону.Ранее в ведомстве сообщили о том, что в Георгиевском горокруге в районе села Подгорного произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибли пять человек, двое были госпитализированы."В 20.00 поступила информация о том, что в больнице Георгиевска скончался один из пострадавших - мужчина. Ребенок находится в реанимационном отделении – состояние оценивается как крайне тяжелое, решается вопрос о транспортировке ребенка в краевую больницу Ставрополя", - сказано в сообщении.Отмечается, что с родственниками погибших работают психологи ЦЭП МЧС России. К ликвидации последствий ДТП привлечены 27 человек и 11 единиц техники, добавили в ГУМЧС.По информации управления ГИБДД по региону, водитель автомобиля Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla.
https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html
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происшествия, георгиевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), подгорное
21:14 29.08.2021
 
Число жертв массового ДТП на Ставрополье возросло до шести

Число жертв ДТП с четырьмя автомобилями на Ставрополье возросло до шести

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Число погибших в ДТП с тремя легковыми автомобилями и грузовиком в Георгиевском городском округе на Ставрополье возросло до шести, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщили о том, что в Георгиевском горокруге в районе села Подгорного произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибли пять человек, двое были госпитализированы.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 00:01
В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
"В 20.00 поступила информация о том, что в больнице Георгиевска скончался один из пострадавших - мужчина. Ребенок находится в реанимационном отделении – состояние оценивается как крайне тяжелое, решается вопрос о транспортировке ребенка в краевую больницу Ставрополя", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с родственниками погибших работают психологи ЦЭП МЧС России. К ликвидации последствий ДТП привлечены 27 человек и 11 единиц техники, добавили в ГУМЧС.
По информации управления ГИБДД по региону, водитель автомобиля Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla.
 
ПроисшествияГеоргиевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Подгорное
 
 
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