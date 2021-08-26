https://ria.ru/20210826/dtp-1747349686.html

В Туве пять человек погибли в ДТП

В Туве пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 26.08.2021

В Туве пять человек погибли в ДТП

Иномарка опрокинулась на трассе в Туве, в результате погибли пять человек, включая водителя, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:47

2021-08-26T14:47

2021-08-26T14:47

происшествия

дтп

республика тыва

чадан

дзун-хемчикский район

авто

россия

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КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Иномарка опрокинулась на трассе в Туве, в результате погибли пять человек, включая водителя, сообщает пресс-служба МВД республики.По данным пресс-службы, дорожная авария произошла около 17.00 (13.00 мск)."В дежурную часть МВД по республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты, в 20 километрах от города Чадан в результате опрокидывания автомашины "Тойота Эстима" погибли 5 человек - водитель и 4 пассажира. Детей среди погибших нет", - говорится в сообщении.На место ДТП направлена следственно-оперативная группа МВД по республики.

https://ria.ru/20210819/dtp-1746301118.html

республика тыва

чадан

дзун-хемчикский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, республика тыва, чадан, дзун-хемчикский район, авто, россия