Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/dtp-1747349686.html
В Туве пять человек погибли в ДТП
В Туве пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 26.08.2021
В Туве пять человек погибли в ДТП
Иномарка опрокинулась на трассе в Туве, в результате погибли пять человек, включая водителя, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:47
2021-08-26T14:47
происшествия
дтп
республика тыва
чадан
дзун-хемчикский район
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Иномарка опрокинулась на трассе в Туве, в результате погибли пять человек, включая водителя, сообщает пресс-служба МВД республики.По данным пресс-службы, дорожная авария произошла около 17.00 (13.00 мск)."В дежурную часть МВД по республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты, в 20 километрах от города Чадан в результате опрокидывания автомашины "Тойота Эстима" погибли 5 человек - водитель и 4 пассажира. Детей среди погибших нет", - говорится в сообщении.На место ДТП направлена следственно-оперативная группа МВД по республики.
https://ria.ru/20210819/dtp-1746301118.html
республика тыва
чадан
дзун-хемчикский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, республика тыва, чадан, дзун-хемчикский район, авто, россия
14:47 26.08.2021
 
В Туве пять человек погибли в ДТП

МВД: пять человек погибли в ДТП с иномаркой в Туве

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Иномарка опрокинулась на трассе в Туве, в результате погибли пять человек, включая водителя, сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным пресс-службы, дорожная авария произошла около 17.00 (13.00 мск).
"В дежурную часть МВД по республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты, в 20 километрах от города Чадан в результате опрокидывания автомашины "Тойота Эстима" погибли 5 человек - водитель и 4 пассажира. Детей среди погибших нет", - говорится в сообщении.
На место ДТП направлена следственно-оперативная группа МВД по республики.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 07:40
В Амурской области три человека погибли в ДТП
 
ПроисшествияДТПРеспублика ТываЧаданДзун-Хемчикский районАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
02:45В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
02:37Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
Лента новостейМолния