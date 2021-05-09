https://ria.ru/20210509/dtp-1731533530.html
В ДТП в Татарстане погибли пять человек
В ДТП в Татарстане погибли пять человек
Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автодороге "Казань - Оренбург" в Татарстане, в результате ДТП пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T07:10
2021-05-09T07:10
2021-05-09T08:11
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дтп
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МОСКВА/УФА, 9 мая - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автодороге "Казань - Оренбург" в Татарстане, в результате ДТП пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. В Минздраве Татарстана подтверждают эту информацию.Как уточняют в минздраве региона, погибли водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров."Пять человек скончались на месте аварии, все они из автобуса: водитель и пассажиры. Еще четыре пассажира микроавтобуса – взрослые и один 16-летний ребенок получили травмы. Пострадавшие доставлены в Чистопольскую ЦРБ, состояние стабильное, один взрослый в реанимации", - говорится в сообщении регионального минздрава.
https://ria.ru/20210507/dtp-1731442012.html
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россия, москва, республика татарстан (татарстан), дтп, происшествия
МОСКВА/УФА, 9 мая - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автодороге "Казань - Оренбург" в Татарстане, в результате ДТП пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. В Минздраве Татарстана подтверждают эту информацию.
"Авария с участием микроавтобуса и грузового автомобиля произошла на 127-м километре автодороги Р-239 "Казань -Оренбург". Пять человек умерли, четверо госпитализированы в медицинское учреждение, в том числе один ребенок", - сообщил представитель экстренных служб.
Как уточняют в минздраве региона, погибли водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров.
"Пять человек скончались на месте аварии, все они из автобуса: водитель и пассажиры. Еще четыре пассажира микроавтобуса – взрослые и один 16-летний ребенок получили травмы. Пострадавшие доставлены в Чистопольскую ЦРБ, состояние стабильное, один взрослый в реанимации", - говорится в сообщении регионального минздрава.