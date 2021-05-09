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В ДТП в Татарстане погибли пять человек
В ДТП в Татарстане погибли пять человек
Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автодороге "Казань - Оренбург" в Татарстане, в результате ДТП пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T07:10
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россия
москва
республика татарстан (татарстан)
дтп
происшествия
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МОСКВА/УФА, 9 мая - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автодороге "Казань - Оренбург" в Татарстане, в результате ДТП пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. В Минздраве Татарстана подтверждают эту информацию.Как уточняют в минздраве региона, погибли водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров."Пять человек скончались на месте аварии, все они из автобуса: водитель и пассажиры. Еще четыре пассажира микроавтобуса – взрослые и один 16-летний ребенок получили травмы. Пострадавшие доставлены в Чистопольскую ЦРБ, состояние стабильное, один взрослый в реанимации", - говорится в сообщении регионального минздрава.
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россия, москва, республика татарстан (татарстан), дтп, происшествия

В ДТП в Татарстане погибли пять человек

07:10 09.05.2021 (обновлено: 08:11 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА/УФА, 9 мая - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автодороге "Казань - Оренбург" в Татарстане, в результате ДТП пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. В Минздраве Татарстана подтверждают эту информацию.
"Авария с участием микроавтобуса и грузового автомобиля произошла на 127-м километре автодороги Р-239 "Казань -Оренбург". Пять человек умерли, четверо госпитализированы в медицинское учреждение, в том числе один ребенок", - сообщил представитель экстренных служб.
Как уточняют в минздраве региона, погибли водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров.
"Пять человек скончались на месте аварии, все они из автобуса: водитель и пассажиры. Еще четыре пассажира микроавтобуса – взрослые и один 16-летний ребенок получили травмы. Пострадавшие доставлены в Чистопольскую ЦРБ, состояние стабильное, один взрослый в реанимации", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 21:16
В ДТП в Татарстане погибли двое взрослых и двое детей
 
РоссияМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)ДТППроисшествия
 
 
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