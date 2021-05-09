https://ria.ru/20210509/dtp-1731533530.html

В ДТП в Татарстане погибли пять человек

В ДТП в Татарстане погибли пять человек

Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автодороге "Казань - Оренбург" в Татарстане, в результате ДТП пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T07:10

2021-05-09T07:10

2021-05-09T08:11

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республика татарстан (татарстан)

дтп

происшествия

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МОСКВА/УФА, 9 мая - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автодороге "Казань - Оренбург" в Татарстане, в результате ДТП пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. В Минздраве Татарстана подтверждают эту информацию.Как уточняют в минздраве региона, погибли водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров."Пять человек скончались на месте аварии, все они из автобуса: водитель и пассажиры. Еще четыре пассажира микроавтобуса – взрослые и один 16-летний ребенок получили травмы. Пострадавшие доставлены в Чистопольскую ЦРБ, состояние стабильное, один взрослый в реанимации", - говорится в сообщении регионального минздрава.

https://ria.ru/20210507/dtp-1731442012.html

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москва

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, республика татарстан (татарстан), дтп, происшествия