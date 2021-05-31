Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/altay-1734895269.html
В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП
В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 31.05.2021
В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП
Пятеро человек погибли, один пострадал в ДТП в Ельцовском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:47
2021-05-31T16:01
алтайский край
ельцовский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734906108_0:70:1141:711_1920x0_80_0_0_bf3f1fa7104ca2377669eca4936a1e71.jpg
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Пятеро человек погибли, один пострадал в ДТП в Ельцовском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба МВД по региону."Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место ДТП, которое произошло около 14.00 вблизи села Мартыново Ельцовского района. По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек, один пострадал. Пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи", - уточняют в МВД.Подробностей аварии пока нет. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств ДТП.По данным МЧС по Алтайскому краю, столкнулись два легковых автомобиля.Как сообщалось ранее, в понедельник утром в районе посёлка Казачий в Алтайском крае произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и автобуса, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП погибли трое (все - из легковушки), 11 пострадали. Шестерых пострадавших госпитализировали.\По уточненным данным, одна из машин, попавших в ДТП в Ельцовском районе Алтайского края, где погибли пять человек, сгорела, внутри нашли тело водителя, сообщает пресс-служба МВД по региону."В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Subaru сгорел, в салоне обнаружено, предположительно, тело водителя. В автомобиле Nissan погибло 4 человека, один пассажир госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Возраст и личности погибших и пострадавшего уточняются", - сообщают в МВД.Следователи завели уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения двух легковых автомобилей в Алтайском крае, в результате которого погибли пять человек, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210531/stolknovenie-1734863124.html
https://ria.ru/20210530/prichina-1734832746.html
алтайский край
ельцовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734906108_49:0:1090:781_1920x0_80_0_0_8c06b6b3dddb53d41b7b13c742c5af23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алтайский край, ельцовский район, происшествия

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП

11:47 31.05.2021 (обновлено: 16:01 31.05.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа месте ДПТ с участием двух легковых автомобилей в Ельцовском районе Алтайского края
На месте ДПТ с участием двух легковых автомобилей в Ельцовском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Пятеро человек погибли, один пострадал в ДТП в Ельцовском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба МВД по региону.
"Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место ДТП, которое произошло около 14.00 вблизи села Мартыново Ельцовского района. По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек, один пострадал. Пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи", - уточняют в МВД.
ДТП с участием маршрутки в Приволжском районе Астраханской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 08:18
В Астраханской области пять человек пострадали в ДТП
Подробностей аварии пока нет. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств ДТП.
По данным МЧС по Алтайскому краю, столкнулись два легковых автомобиля.
Как сообщалось ранее, в понедельник утром в районе посёлка Казачий в Алтайском крае произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и автобуса, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП погибли трое (все - из легковушки), 11 пострадали. Шестерых пострадавших госпитализировали.\
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа месте ДПТ с участием двух легковых автомобилей в Ельцовском районе Алтайского края
На месте ДПТ с участием двух легковых автомобилей в Ельцовском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
На месте ДПТ с участием двух легковых автомобилей в Ельцовском районе Алтайского края
По уточненным данным, одна из машин, попавших в ДТП в Ельцовском районе Алтайского края, где погибли пять человек, сгорела, внутри нашли тело водителя, сообщает пресс-служба МВД по региону.
"В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Subaru сгорел, в салоне обнаружено, предположительно, тело водителя. В автомобиле Nissan погибло 4 человека, один пассажир госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Возраст и личности погибших и пострадавшего уточняются", - сообщают в МВД.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 19:38
В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП под Нижним Новгородом
Следователи завели уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения двух легковых автомобилей в Алтайском крае, в результате которого погибли пять человек, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
 
Алтайский крайЕльцовский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
09:44Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать Россию в ЕСПЧ
09:44Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу
09:39В США предрекли "победу" Путина на саммите с Байденом
Лента новостейМолния