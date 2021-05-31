https://ria.ru/20210531/altay-1734895269.html

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 31.05.2021

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП

Пятеро человек погибли, один пострадал в ДТП в Ельцовском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:47

2021-05-31T11:47

2021-05-31T16:01

алтайский край

ельцовский район

происшествия

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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Пятеро человек погибли, один пострадал в ДТП в Ельцовском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба МВД по региону."Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место ДТП, которое произошло около 14.00 вблизи села Мартыново Ельцовского района. По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек, один пострадал. Пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи", - уточняют в МВД.Подробностей аварии пока нет. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств ДТП.По данным МЧС по Алтайскому краю, столкнулись два легковых автомобиля.Как сообщалось ранее, в понедельник утром в районе посёлка Казачий в Алтайском крае произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и автобуса, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП погибли трое (все - из легковушки), 11 пострадали. Шестерых пострадавших госпитализировали.\По уточненным данным, одна из машин, попавших в ДТП в Ельцовском районе Алтайского края, где погибли пять человек, сгорела, внутри нашли тело водителя, сообщает пресс-служба МВД по региону."В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Subaru сгорел, в салоне обнаружено, предположительно, тело водителя. В автомобиле Nissan погибло 4 человека, один пассажир госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Возраст и личности погибших и пострадавшего уточняются", - сообщают в МВД.Следователи завели уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения двух легковых автомобилей в Алтайском крае, в результате которого погибли пять человек, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210531/stolknovenie-1734863124.html

https://ria.ru/20210530/prichina-1734832746.html

алтайский край

ельцовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, ельцовский район, происшествия