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Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Трое детей и шестеро взрослых госпитализированы в результате столкновения фуры и рейсового автобуса в Пензенской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-10T23:50
2021-05-11T00:51
олег мельниченко
андрей попко
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое детей и шестеро взрослых госпитализированы в результате столкновения фуры и рейсового автобуса в Пензенской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Андрей Попков.Ранее в главке МВД сообщили, что фура Renault с полуприцепом на 652-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Бессоновском районе Пензенской области в 20.38 мск врезалась в рейсовый автобус Пенза - село Кижеватово, который остановился для высадки пассажиров. По предварительным данным полиции, в результате ДТП погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек госпитализированы. Прокуратура начала проверку. В прокуратуре региона уточнили РИА Новости, что помимо восьми пострадавших пассажиров, среди которых одна девочка 2005 года рождения, за медицинской помощью обратились оба водителя.Он отметил, что врио губернатора Олег Мельниченко поручил министру здравоохранения региона оказать помощь пострадавшим в ДТП."Необходимо оперативно и в полной мере оказать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь", - процитировал слова Мельниченко Попков.Позднее старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова сообщила РИА Новости, что число пострадавших в результате столкновения фуры и рейсового автобуса в Пензенской области увеличилось до 10 человек."На данный момент в числе пострадавших восемь пассажиров, оба водителя также обратились за медицинской помощью. Пассажиров в автобусе было очень много, после ДТП часть из них разошлись и могут позднее тоже обратиться за медицинской помощью", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что среди пострадавших одна девочка 2005 года, которая является одноклассницей погибшей в этом ДТП сверстницы."По предварительным данным, рейсовый автобус двигался из Пензы в село Кижеватово, заехал в село Чемодановка, там на остановке перед поворотом на улицу Фабричная высадил людей. Люди стали переходить проезжую часть, в это время сзади автобуса двигался иногородний грузовик Renault Magnum с прицепом, он врезался в остановившийся автобус. У него занесло прицеп, которым и были сбиты люди, которые уже начали переходить дорогу", - рассказала Артамонова.Следователи завели дело после столкновения фуры и рейсового автобуса на трассе в Пензенской области, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что водитель грузовика не справился с управлением."В настоящее время подозреваемый задержан", - добавляется в сообщении.
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олег мельниченко, андрей попко, следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия

Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом

23:50 10.05.2021 (обновлено: 00:51 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое детей и шестеро взрослых госпитализированы в результате столкновения фуры и рейсового автобуса в Пензенской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Андрей Попков.
Ранее в главке МВД сообщили, что фура Renault с полуприцепом на 652-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Бессоновском районе Пензенской области в 20.38 мск врезалась в рейсовый автобус Пенза - село Кижеватово, который остановился для высадки пассажиров. По предварительным данным полиции, в результате ДТП погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек госпитализированы. Прокуратура начала проверку. В прокуратуре региона уточнили РИА Новости, что помимо восьми пострадавших пассажиров, среди которых одна девочка 2005 года рождения, за медицинской помощью обратились оба водителя.

"В настоящее время шестеро взрослых доставлены в клиническую больницу №6 имени Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу имени Филатова", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что врио губернатора Олег Мельниченко поручил министру здравоохранения региона оказать помощь пострадавшим в ДТП.
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Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Екатеринбурге
"Необходимо оперативно и в полной мере оказать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь", - процитировал слова Мельниченко Попков.
Позднее старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова сообщила РИА Новости, что число пострадавших в результате столкновения фуры и рейсового автобуса в Пензенской области увеличилось до 10 человек.
"На данный момент в числе пострадавших восемь пассажиров, оба водителя также обратились за медицинской помощью. Пассажиров в автобусе было очень много, после ДТП часть из них разошлись и могут позднее тоже обратиться за медицинской помощью", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что среди пострадавших одна девочка 2005 года, которая является одноклассницей погибшей в этом ДТП сверстницы.
"По предварительным данным, рейсовый автобус двигался из Пензы в село Кижеватово, заехал в село Чемодановка, там на остановке перед поворотом на улицу Фабричная высадил людей. Люди стали переходить проезжую часть, в это время сзади автобуса двигался иногородний грузовик Renault Magnum с прицепом, он врезался в остановившийся автобус. У него занесло прицеп, которым и были сбиты люди, которые уже начали переходить дорогу", - рассказала Артамонова.
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Следователи завели дело после столкновения фуры и рейсового автобуса на трассе в Пензенской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузовика не справился с управлением.
"В настоящее время подозреваемый задержан", - добавляется в сообщении.
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Олег МельниченкоАндрей ПопкоСледственный комитет России (СК РФ)Пензенская областьПроисшествия
 
 
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