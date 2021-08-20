https://ria.ru/20210820/dtp-1746582779.html
Число погибших в ДТП с грузовиками в Саратовской области выросло до пяти
Число погибших в ДТП с грузовиками в Саратовской области выросло до пяти - РИА Новости, 20.08.2021
Число погибших в ДТП с грузовиками в Саратовской области выросло до пяти
Число погибших в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Саратовской области увеличилось до пяти человек, среди них один... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:17
2021-08-20T17:17
2021-08-20T17:17
происшествия
саратов
вольский район
саратовская область
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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Саратовской области увеличилось до пяти человек, среди них один ребенок, сообщила прокуратура региона.Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что в 15.10 (14.10 мск) на 155-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Вольском районе, по предварительным данным, автомобиль "Лада Ларгус", выезжая с прилегающей территории, столкнулся сначала с "КамАЗом", а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Volvo. По данным ведомства, на месте погибли две женщины, мужчина и ребенок, а еще одна девочка, ехавшая в "Ларгусе", с травмами госпитализирована.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, по предварительным данным, на месте погибли четверо взрослых и один ребенок.На место ДТП выезжал и.о. вольского межрайонного прокурора Сергей Силаев. Местный отдел полиции по факту аварии проводит проверку, ход которой находится на контроле межрайонной прокуратуры.
https://ria.ru/20210820/avariya-1746504201.html
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происшествия, саратов, вольский район, саратовская область
Число погибших в ДТП с грузовиками в Саратовской области выросло до пяти
Прокуратура: число погибших в ДТП с двумя грузовиками в Саратовской области выросло до пяти