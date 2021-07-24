https://ria.ru/20210724/dtp-1742646246.html

В Туве произошло ДТП с пятью погибшими

В Туве произошло ДТП с пятью погибшими - РИА Новости, 24.07.2021

В Туве произошло ДТП с пятью погибшими

Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы, сообщает МВД республики. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T06:14

2021-07-24T06:14

2021-07-24T06:14

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы, сообщает МВД республики.По данным пресс-службы, авария произошла поздно вечером в пятницу. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", направляясь из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажылык, на 16-м километре дороги не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

https://ria.ru/20210723/dtp-1742480005.html

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, происшествия