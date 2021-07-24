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В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
В Туве произошло ДТП с пятью погибшими - РИА Новости, 24.07.2021
В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы, сообщает МВД республики. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T06:14
2021-07-24T06:14
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы, сообщает МВД республики.По данным пресс-службы, авария произошла поздно вечером в пятницу. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", направляясь из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажылык, на 16-м километре дороги не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
https://ria.ru/20210723/dtp-1742480005.html
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республика тыва, происшествия
06:14 24.07.2021
 
В Туве произошло ДТП с пятью погибшими

В Туве произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы, сообщает МВД республики.
По данным пресс-службы, авария произошла поздно вечером в пятницу. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", направляясь из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажылык, на 16-м километре дороги не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.
"Предварительно, на момент автоаварии в салоне транспортного средства находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний. В результате ДТП… скончались все участники дорожного движения. Несовершеннолетний пассажир скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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