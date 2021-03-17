https://ria.ru/20210317/dtp-1601570125.html

При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек

При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек

Восемнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T03:25

2021-03-17T03:25

2021-03-17T03:43

рязань

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Авария произошла в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5."Опрокидывание рейсового автобуса Москва – Пенза. В автобусе находилось 58 человек (детей нет). Пострадало 18 человек (госпитализированы)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210315/dtp-1601397097.html

рязань

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2021

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рязань, происшествия