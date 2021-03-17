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При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
Восемнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:25
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рязань
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Авария произошла в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5."Опрокидывание рейсового автобуса Москва – Пенза. В автобусе находилось 58 человек (детей нет). Пострадало 18 человек (госпитализированы)", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210315/dtp-1601397097.html
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рязань, происшествия

При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек

03:25 17.03.2021 (обновлено: 03:43 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5.
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 22:57
В Подмосковье восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом
"Опрокидывание рейсового автобуса Москва – Пенза. В автобусе находилось 58 человек (детей нет). Пострадало 18 человек (госпитализированы)", - сказал собеседник агентства.
 
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