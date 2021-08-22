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В ГИБДД по Ростовской области уточнили число погибших в ДТП
В ГИБДД по Ростовской области уточнили число погибших в ДТП - РИА Новости, 22.08.2021
В ГИБДД по Ростовской области уточнили число погибших в ДТП
Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате ДТП в Сальском районе Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД по региону. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T17:53
2021-08-22T17:53
2021-08-22T23:29
происшествия
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 22 авг — РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате ДТП в Сальском районе Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД по региону.В 16:20 на девятом километре дороги регионального значения Егорлыкская — Сальск водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Малотоннажный грузовик загорелся.Водители обоих автомобилей и три пассажира легковушки, включая двоих детей, погибли на месте. Еще один пассажир ВАЗ позднее умер в больнице.
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происшествия, ростовская область
17:53 22.08.2021 (обновлено: 23:29 22.08.2021)
В ГИБДД по Ростовской области уточнили число погибших в ДТП
В Ростовской области шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП