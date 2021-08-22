https://ria.ru/20210822/dtp-1746763965.html

В ГИБДД по Ростовской области уточнили число погибших в ДТП

В ГИБДД по Ростовской области уточнили число погибших в ДТП - РИА Новости, 22.08.2021

В ГИБДД по Ростовской области уточнили число погибших в ДТП

Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате ДТП в Сальском районе Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД по региону. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T17:53

2021-08-22T17:53

2021-08-22T23:29

происшествия

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 22 авг — РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате ДТП в Сальском районе Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД по региону.В 16:20 на девятом километре дороги регионального значения Егорлыкская — Сальск водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Малотоннажный грузовик загорелся.Водители обоих автомобилей и три пассажира легковушки, включая двоих детей, погибли на месте. Еще один пассажир ВАЗ позднее умер в больнице.

https://ria.ru/20210822/avariya-1746734487.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область