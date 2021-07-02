https://ria.ru/20210702/dtp-1739634015.html

Шесть человек погибли в крупном ДТП в Башкирии

Шесть человек погибли в крупном ДТП в Башкирии - РИА Новости, 02.07.2021

Шесть человек погибли в крупном ДТП в Башкирии

Шесть человек погибли в ДТП в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщило управление ГИБДД по республике. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:37

2021-07-02T16:37

2021-07-02T18:31

россия

угибдд

кушнаренковский район

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 2 июл — РИА Новости. Шесть человек погибли в ДТП в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщило управление ГИБДД по республике. По предварительным данным, около 15:00 мск на 1284-м километре автодороги М-7 "Волга" у грузовика Skania отвалилось левое переднее колесо и отлетело в "Ладу Ларгус", ехавшую по встречной полосе. Легковушка опрокинулась, столкнулась с другими машинами и загорелась.Шесть пассажиров "Лады" скончались до приезда скорой помощи. По данным МЧС, еще четырех человек госпитализировали.Известно, что машина перевозила людей по маршруту Уфа — Дюртюли. Полиция выясняет обстоятельства аварии, она проверит соблюдение перевозчиком требований безопасности при перевозке пассажиров.В СК открыли уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20210702/dtp-1739612534.html

россия

кушнаренковский район

республика башкортостан

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россия, угибдд, кушнаренковский район, республика башкортостан, происшествия