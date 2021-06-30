https://ria.ru/20210630/dtp-1739176925.html

На Кубани возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек

На Кубани возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек - РИА Новости, 30.06.2021

На Кубани возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП под Краснодаром, где при лобовом столкновении погибли пять человек, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:46

2021-06-30T10:46

2021-06-30T10:46

россия

hyundai accent

toyota corolla

краснодарский край

славянск-на-кубани

происшествия

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КРАСНОДАР, 30 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП под Краснодаром, где при лобовом столкновении погибли пять человек, сообщает краевая прокуратура.ДТП произошло в среду утром в районе станицы Новомышастовской, напротив местной птицефабрики. По данным прокуратуры, водитель Toyota Corolla, двигаясь со стороны Краснодара в направлении Славянска-на-Кубани, выехал на встречку, где по касательной столкнулся с Hyundai Accent и затем в лобовую - с "ВАЗ-211240". Погибли водитель отечественного автомобиля, трое его пассажиров, а также предполагаемый виновник ДТП. Пассажирки ВАЗ и Hyundai Accent госпитализированы."По данному факту следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Органы прокуратуры Краснодарского края поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

россия

краснодарский край

славянск-на-кубани

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россия, hyundai accent, toyota corolla, краснодарский край, славянск-на-кубани, происшествия